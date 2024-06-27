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Flight Pilot Simulator 3D (Мод, Много денег)

Flight Pilot Simulator 3D (Мод, Много денег) 2.11.56

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9
Скачать (138 Мб)
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Версия:
2.11.56
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Fun Games For Free
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11 811

FlightPilot Simulator 3D — это игра-симулятор 3D, разработанная с использованием движка Unity. Он включает в себя функцию перезаписи для имитации нескольких самолетов и мощные режимы боя, навигации и полета.


Вы можете испытать жизнь в качестве пилота в реальном авиасимуляторе [авиасимуляторе] в игре. И это то, что вы будете делать, когда вы используете его! Чем больше вы летаете, тем больше прибыли вы получаете для своего бизнеса. Легко выбрать, покупать ли продукт или услугу у компании, ведущей бизнес на Shopify, для которой требуется электронная почта.


Flight Pilot Simulator 3D - Авиа симулятор для Android, становитесь пилотом и покоряйте небеса. Садитесь за свой первый самолёт и поднимайтесь в небо, вас порадуют красивый пейзажи с потрясающей графикой и управлением. Имеются специально построенные сценарии, за прохождения которых вы сможете заработать деньги. Летайте в режиме свободного полёта, исследуйте все уголки мира на самолёте. Вас ждёт масса чрезвычайных ситуаций, пожары, отказ двигателей, разная погода. Научитесь контролировать ситуацию.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Неограниченное количество монет (пройдите один уровень, чтобы получить монеты!)

МОД 2

  • Много денег;
  • Бесплатные покупки за реальные деньги.



 Теги темы: Много денег

Скачать Flight Pilot Simulator 3D (Мод, Много денег) 2.11.56 взлом

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MOD V1 138 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 138 Мб

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