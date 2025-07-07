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SCP: Vending Machine

SCP: Vending Machine v0.1.0.3

Голос улицы, гул автомата и тайны за гранью логики

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Версия:
0.1.0.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Neuroticfly Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 18:17
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 276 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24
Описание

SCP: Vending Machine — это мрачное и странное приключение, вдохновлённое объектом SCP-261 из вселенной SCP Foundation. Ты играешь за бездомную девочку, забытым ребёнком в мире, который уже давно потерял связь с нормальностью. В одну из ночей она находит торговый автомат, который не должен существовать. Он светится, гудит и реагирует только на японские иены. За каждую монету он выдаёт нечто... необычное. Порой — еду. Порой — предметы, которые не поддаются описанию.


Игровой цикл прост, но тревожен: собирай монеты, взаимодействуй с прохожими, наблюдай за их реакциями, слушай их фразы — добрые, жестокие или совсем нечеловеческие. Затем — визит к автомату, который с каждым разом становится всё менее предсказуемым. Некоторые предметы помогут выжить. Другие — изменят восприятие. SCP: Vending Machine — это история одиночества, странностей и невидимых границ между мирами. Это не симулятор и не выживалка. Это опыт. Попробуй вставить монету. Но не жди, что она вернётся.


Информация о модах

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Скачать SCP: Vending Machine 276 Мб Ссылка 2 276 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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