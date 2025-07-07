Описание

SCP: Vending Machine — это мрачное и странное приключение, вдохновлённое объектом SCP-261 из вселенной SCP Foundation. Ты играешь за бездомную девочку, забытым ребёнком в мире, который уже давно потерял связь с нормальностью. В одну из ночей она находит торговый автомат, который не должен существовать. Он светится, гудит и реагирует только на японские иены. За каждую монету он выдаёт нечто... необычное. Порой — еду. Порой — предметы, которые не поддаются описанию.





Игровой цикл прост, но тревожен: собирай монеты, взаимодействуй с прохожими, наблюдай за их реакциями, слушай их фразы — добрые, жестокие или совсем нечеловеческие. Затем — визит к автомату, который с каждым разом становится всё менее предсказуемым. Некоторые предметы помогут выжить. Другие — изменят восприятие. SCP: Vending Machine — это история одиночества, странностей и невидимых границ между мирами. Это не симулятор и не выживалка. Это опыт. Попробуй вставить монету. Но не жди, что она вернётся.