android-1.ru / Игры / Симуляторы / Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы)
Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы)

Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы) 3.48.0

1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
3.48.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Dorian.live
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:58
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 206
Скриншоты
Описание

Dorian: Interactive Dramas Hub — это коллекция интерактивных визуальных новелл, которые оживляют легендарные истории и позволяют вам стать главным героем. Испытайте классические литературные произведения в романтической, захватывающей и интерактивной форме. Погрузитесь в мир любимых персонажей и литературных произведений и переживите их приключения со всеми острыми ощущениями, чувствами и неожиданными поворотами!


Исследуйте новые сюжетные линии с необычными приключениями Дориана и вплетите свою собственную историю в классические произведения. Испытайте незабываемые истории с любимыми персонажами, как если бы вы жили ими из первых рук!


Информация о модах

Оригинал

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы) v3.48.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Cigarette Smoking Prank (Полная версия)
Cigarette Smoking Prank (Полная версия)
Version: 1.6
Train Empire Tycoon - Idle (Мод, Без рекламы)
Train Empire Tycoon - Idle (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2.0.4
Романтические истории -Новеллы (Мод, Бесплатные покупки)
Романтические истории -Новеллы (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2.30
The Warlus (Мод, Много денег)
The Warlus (Мод, Много денег)
Version: 1.0.6
My Flower Shop-Design &Dressup (Мод, Много денег)
My Flower Shop-Design &Dressup (Мод, Много денег)
Version: 1.6.5086
Idle Thieves: Gold & Adventure (Мод, Много денег)
Idle Thieves: Gold & Adventure (Мод, Много денег)
Version: 1.0.19
Парень-фея Отомэ Романтика (Мод, Премиум выборы)
Парень-фея Отомэ Романтика (Мод, Премиум выборы)
Version: 1.1.606
Ace Angler Fishing Spirits M (Мод, Бесплатная награда)
Ace Angler Fishing Spirits M (Мод, Бесплатная награда)
Version: 1.4.2

Отзывы о Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив