Описание

Dorian: Interactive Dramas Hub — это коллекция интерактивных визуальных новелл, которые оживляют легендарные истории и позволяют вам стать главным героем. Испытайте классические литературные произведения в романтической, захватывающей и интерактивной форме. Погрузитесь в мир любимых персонажей и литературных произведений и переживите их приключения со всеми острыми ощущениями, чувствами и неожиданными поворотами!





Исследуйте новые сюжетные линии с необычными приключениями Дориана и вплетите свою собственную историю в классические произведения. Испытайте незабываемые истории с любимыми персонажами, как если бы вы жили ими из первых рук!