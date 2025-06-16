Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы) 3.48.0
Dorian: Interactive Dramas Hub — это коллекция интерактивных визуальных новелл, которые оживляют легендарные истории и позволяют вам стать главным героем. Испытайте классические литературные произведения в романтической, захватывающей и интерактивной форме. Погрузитесь в мир любимых персонажей и литературных произведений и переживите их приключения со всеми острыми ощущениями, чувствами и неожиданными поворотами!
Исследуйте новые сюжетные линии с необычными приключениями Дориана и вплетите свою собственную историю в классические произведения. Испытайте незабываемые истории с любимыми персонажами, как если бы вы жили ими из первых рук!
Оригинал
Скачать Dorian: Interactive Dramas Hub (Мод, Без рекламы) v3.48.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.