Описание

Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег) - Встречайте неофициальный симулятор открытия кейсов. С этим симулятором кейсов вы сможете собрать свою коллекцию мечты, открывайте каждый раз новые скины, которые выпадут в случайном порядке. И все делайте, не опасаясь потери, потому что вы отвлекаетесь. Они обнаружат и протестируют, изучат, как это будет выглядеть на персонаже, определят, какое оружие лучше всего им подходит и какие черты характера идеально подходят для выбранной ими тактики поведения, и многое другое. Что ж, постоянное пополнение арсенала и полки магазинов обновлениями не заставит вас забыть игру надолго.