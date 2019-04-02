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Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег)

Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег) 1.0.106

430
68
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Версия:
1.0.106
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
The One Int
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
155 645
Скриншоты
Описание

Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег) - Встречайте неофициальный симулятор открытия кейсов. С этим симулятором кейсов вы сможете собрать свою коллекцию мечты, открывайте каждый раз новые скины, которые выпадут в случайном порядке. И все делайте, не опасаясь потери, потому что вы отвлекаетесь. Они обнаружат и протестируют, изучат, как это будет выглядеть на персонаже, определят, какое оружие лучше всего им подходит и какие черты характера идеально подходят для выбранной ими тактики поведения, и многое другое. Что ж, постоянное пополнение арсенала и полки магазинов обновлениями не заставит вас забыть игру надолго.


Информация о модах

Много денег.

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Скачать Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег) v1.0.106 MOD APK

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Скачать Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Foreva
Foreva 13 ноября 2023 14:52
Почему когда захожу без инета пишет что то на Китайском?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 22 мая 2023 23:48
NEFTYY,
Обновим как только разработчик выпустит мод.
+8
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NEFTYY
NEFTYY 22 мая 2023 20:41
Обнову мода. 30 апр. Вышла версия 1.0.55
0
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