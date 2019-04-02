Версия:
1.0.106
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
The One Int
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:58
Возраст:
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
155 645
Описание
Crate Simulator for PUBGM (Мод, Много денег) - Встречайте неофициальный симулятор открытия кейсов. С этим симулятором кейсов вы сможете собрать свою коллекцию мечты, открывайте каждый раз новые скины, которые выпадут в случайном порядке. И все делайте, не опасаясь потери, потому что вы отвлекаетесь. Они обнаружат и протестируют, изучат, как это будет выглядеть на персонаже, определят, какое оружие лучше всего им подходит и какие черты характера идеально подходят для выбранной ими тактики поведения, и многое другое. Что ж, постоянное пополнение арсенала и полки магазинов обновлениями не заставит вас забыть игру надолго.
Информация о модах
Много денег.
Отключена реклама.
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