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Зомби Карантин: Бункер Зона

Зомби Карантин: Бункер Зона v0.1

Последний оплот человечества в мире, где царит зомби-хаос

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Версия:
0.1
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
D one Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:29
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 208 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Описание

Зомби Карантин: Бункер Зона — это симулятор выживания, где ты играешь за офицера, охраняющего один из последних безопасных бункеров. После глобальной вспышки вируса ты принимаешь решения, от которых зависит не просто твоя жизнь, а судьба всего оставшегося мира. Моральные выборы и постоянная угроза заражения создают напряжение, не отпускающее до конца смены.


Каждый день начинается с рапорта и очереди у шлюза: кто-то стучится в бункер, и только тебе решать, впускать ли. Ты проверяешь документы, оцениваешь симптомы, опрашиваешь — и всё это в условиях нехватки ресурсов и растущей паники. Постепенно открываются новые ветки событий: внутри появляются конфликты, снаружи — подозрительная активность. Придётся прокачивать навыки анализа, контролировать доверие и сдерживать распространение вируса. Зомби Карантин: Бункер Зона — не просто про зомби, а про ответственность, сомнения и цену гуманности. Попробуй не сломаться.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
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 Теги темы: оригинал

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Скачать Зомби Карантин: Бункер Зона 208 Мб Ссылка 2 208 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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