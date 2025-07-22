Описание

Зомби Карантин: Бункер Зона — это симулятор выживания, где ты играешь за офицера, охраняющего один из последних безопасных бункеров. После глобальной вспышки вируса ты принимаешь решения, от которых зависит не просто твоя жизнь, а судьба всего оставшегося мира. Моральные выборы и постоянная угроза заражения создают напряжение, не отпускающее до конца смены.





Каждый день начинается с рапорта и очереди у шлюза: кто-то стучится в бункер, и только тебе решать, впускать ли. Ты проверяешь документы, оцениваешь симптомы, опрашиваешь — и всё это в условиях нехватки ресурсов и растущей паники. Постепенно открываются новые ветки событий: внутри появляются конфликты, снаружи — подозрительная активность. Придётся прокачивать навыки анализа, контролировать доверие и сдерживать распространение вируса. Зомби Карантин: Бункер Зона — не просто про зомби, а про ответственность, сомнения и цену гуманности. Попробуй не сломаться.