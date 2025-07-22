Зомби Карантин: Бункер Зона v0.1
Последний оплот человечества в мире, где царит зомби-хаос
Зомби Карантин: Бункер Зона — это симулятор выживания, где ты играешь за офицера, охраняющего один из последних безопасных бункеров. После глобальной вспышки вируса ты принимаешь решения, от которых зависит не просто твоя жизнь, а судьба всего оставшегося мира. Моральные выборы и постоянная угроза заражения создают напряжение, не отпускающее до конца смены.
Каждый день начинается с рапорта и очереди у шлюза: кто-то стучится в бункер, и только тебе решать, впускать ли. Ты проверяешь документы, оцениваешь симптомы, опрашиваешь — и всё это в условиях нехватки ресурсов и растущей паники. Постепенно открываются новые ветки событий: внутри появляются конфликты, снаружи — подозрительная активность. Придётся прокачивать навыки анализа, контролировать доверие и сдерживать распространение вируса. Зомби Карантин: Бункер Зона — не просто про зомби, а про ответственность, сомнения и цену гуманности. Попробуй не сломаться.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.