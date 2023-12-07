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Brave Sword x Blaze Soul JP (Мод, Урон)

Brave Sword x Blaze Soul JP 2.5.28

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Версия:
2.5.28
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
grimoire Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 94 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 028
Скриншоты
Описание

Brave Sword × Blaze Soul является интригующей ролевой игрой, которая погружает игроков в мир, полный фантазий и приключений. Одна из ключевых особенностей игры — это её инновационная механика гача, которая дает игрокам возможность собирать множество уникальных персонажей. Эта система предлагает глубокий и разнообразный выбор героев, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и историей.


Сюжетная линия игры захватывает дух своей глубиной и детализацией. Игроки отправляются в путешествие по обширному миру, исследуя его тайны и разгадывая загадки. Каждая миссия и задание сплетены в увлекательную историю, которая постоянно развивается и изменяется в зависимости от решений и действий игрока.


Мир "Brave Sword × Blaze Soul" постоянно расширяется, предлагая новый контент, который удивляет и восхищает. От уникальных персонажей до захватывающих сюжетных поворотов, игра обещает бесконечные часы исследований и приключений. Игроки могут погрузиться в мир, полный тайн и чудес, каждый раз открывая для себя что-то новое и волнующее.


Информация о модах
  1. Высокий урон
  2. Высокий ДЭФ
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Скачать Brave Sword x Blaze Soul JP (Мод, Урон) 94 Мб Ссылка 2 94 Мб

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