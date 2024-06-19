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Portal Ranger (Мод меню)

Portal Ranger (Мод меню) 0.1.157

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Версия:
0.1.157
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
polyforma
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 280 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 943

В Portal Ranger вас ждет захватывающий сюжет, полный загадок, тайн и эпических сражений. Вы окажетесь в центре противостояния между светом и тьмой, и только ваша смелость и навыки смогут преодолеть все преграды на пути к победе. Ваше волшебное кольцо для создания порталов станет вашим верным спутником и средством передвижения по разнообразным локациям. От удивительных лесных глубин до опасных горных вершин, каждый уголок мира Portal Ranger будет полон уникальных возможностей и вызовов.


Вы сможете развивать своего персонажа, повышая уровень его навыков и обучая его новым заклинаниям. Используйте свои силы и умения, чтобы противостоять могущественным боссам и преодолеть сложные испытания. Вам предстоит сражаться с различными врагами, каждый из которых обладает своими уникальными характеристиками и стратегиями боя. Portal Ranger также предлагает великолепную визуальную графику и потрясающую музыку, которая погружает вас в атмосферу приключения и волшебства. Каждая деталь мира игры продумана до мельчайших деталей, чтобы создать неповторимую и захватывающую игровую атмосферу.


Ваш выбор и действия будут иметь значение в развитии сюжета и исходе игры. От вас зависит, станете ли вы героем, спасающим мир от зла, или погрузитесь во тьму и станете ее частью. Ваши решения и последствия ожидают вас в Portal Ranger. Приготовьтесь к захватывающему путешествию, полному опасностей, загадок и возможностей. Погрузитесь в мир Portal Ranger и станьте настоящим героем в этой захватывающей ролевой игре.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
 Теги темы: Мод меню

Скачать Portal Ranger (Мод меню) 0.1.157 взлом

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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