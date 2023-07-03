android-1.ru / Игры / Ролевые / Call of Dragons (Мод меню)
Call of Dragons (Мод меню)

Call of Dragons (Мод меню) 1.0.35.20

1
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.35.20
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
FARLIGHT
Категория:
Ролевые / На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 286
Скриншоты
Описание

Call of Dragons - это MMO-стратегия с элементами ролевой игры, которая предлагает уникальный игровой процесс. Вам предстоит погрузиться в фэнтезийную вселенную, охваченную глобальной войной. Выбрав одну из фракций, ваша задача будет заключаться в строительстве и развитии собственного города, защите его от внешних угроз и участии в боевых действиях.


В игре вы будете иметь возможность сражаться как на земле, так и в воздухе, использовать различные стратегии и тактики, чтобы одержать победу. Ваш город будет требовать постоянного развития, а вы сможете улучшать его структуры и оборону, чтобы стать сильнее и более устойчивым к вражеским атакам.


Одной из особенностей игры является возможность встречать уникальных созданий во время своих странствий. Вы сможете приручать этих существ и использовать их полезные свойства в бою и других задачах. Это добавит еще больше разнообразия и тактических возможностей в игровой процесс.


Call of Dragons предлагает увлекательный и захватывающий опыт игры, где вы сможете строить, сражаться и исследовать увлекательный мир фэнтези. Насладитесь массой интересных заданий, сражений и возможностей для развития своего персонажа и города. Погрузитесь в эту уникальную вселенную и докажите свою силу и стратегическое мастерство.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Скорость игры
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Call of Dragons (Мод меню) v1.0.35.20 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Call of Dragons (Мод меню) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Choice of Life: Middle Ages (Полная версия)
Choice of Life: Middle Ages (Полная версия)
Version: 1.15
Trench Warfare 1914: WW1 RTS (Мод, Много денег)
Trench Warfare 1914: WW1 RTS (Мод, Много денег)
Version: 5.9
Blitz Code (Мод меню)
Blitz Code (Мод меню)
Version: 1.038
Champion Road (Мод меню)
Champion Road (Мод меню)
Version: 1.0.6
Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости)
Evony - Возвращение Короля (Мод, Множитель скорости)
Version: 4.93.0
My City : Торговый центр (Полная версия)
My City : Торговый центр (Полная версия)
Version: 4.0.1
Infinite Knights - Idle RPG (Мод, Много золота)
Infinite Knights - Idle RPG (Мод, Много золота)
Version: 1.1.37
Upload Simulator 2 (Мод, Много денег)
Upload Simulator 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.5.0.11

Отзывы о Call of Dragons (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив