Описание

Yurudora - увлекательная мифическая ролевая игра с различными драматическими и комедийными сюжетными линиями. Игра представляет новую вселенную, населенную очаровательными и популярными персонажами, которые бушуют в фэнтезийном сеттинге. Это полноценная ролевая игра с захватывающими сражениями за выбор команды. Нетрудно понять, почему Yurudora стала такой популярной; у нее так много интересных функций.