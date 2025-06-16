Yura Dora (Мод Меню) 02.61.00
Yurudora - увлекательная мифическая ролевая игра с различными драматическими и комедийными сюжетными линиями. Игра представляет новую вселенную, населенную очаровательными и популярными персонажами, которые бушуют в фэнтезийном сеттинге. Это полноценная ролевая игра с захватывающими сражениями за выбор команды. Нетрудно понять, почему Yurudora стала такой популярной; у нее так много интересных функций.
- Меню модов
- Множитель атаки
- Режим Бога
- Автоматическая победа
- Множитель эффекта выпадения кристаллов противника
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.