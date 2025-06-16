android-1.ru / Игры / Ролевые / Yura Dora (Мод Меню)
Yura Dora (Мод Меню)

Yura Dora (Мод Меню) 02.61.00

0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
02.61.00
Требования:
Android 4.0.3
Разработчик:
cloverlab.inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
972
Скриншоты
Описание

Yurudora - увлекательная мифическая ролевая игра с различными драматическими и комедийными сюжетными линиями. Игра представляет новую вселенную, населенную очаровательными и популярными персонажами, которые бушуют в фэнтезийном сеттинге. Это полноценная ролевая игра с захватывающими сражениями за выбор команды. Нетрудно понять, почему Yurudora стала такой популярной; у нее так много интересных функций.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель атаки
  • Режим Бога
  • Автоматическая победа
  • Множитель эффекта выпадения кристаллов противника
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Yura Dora (Мод Меню) v02.61.00 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Yura Dora (Мод Меню) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Wayhaven Chronicles: Book One (Мод, Без рекламы)
Wayhaven Chronicles: Book One (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.11
Iron Avenger Origins RPG (Мод, Режим бога)
Iron Avenger Origins RPG (Мод, Режим бога)
Version: 6.43
Fresh RPG (Мод меню)
Fresh RPG (Мод меню)
Version: 2.6.0
онлайн игры стрельба (Мод, Режим Бога/Тупой враг)
онлайн игры стрельба (Мод, Режим Бога/Тупой враг)
Version: 1.1.8
Real Cruise Ship Driving Simul (Мод, Много денег)
Real Cruise Ship Driving Simul (Мод, Много денег)
Version: 3.0
Overlord of Chaos (Полная версия)
Overlord of Chaos (Полная версия)
Version: 1.2.4
Cross Summoner:R (Мод Меню)
Cross Summoner:R (Мод Меню)
Version: 0.0.21
MagicCraft (Мод, Множитель скорости)
MagicCraft (Мод, Множитель скорости)
Version: 4.25.9040

Отзывы о Yura Dora (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив