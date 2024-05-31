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宝石姫 Reincarnation (Мод меню)

宝石姫 Reincarnation (Мод меню) 3.20.1

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Требования:
Android 9
Разработчик:
DMMGAMES
Версия:
3.20.1
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.dmm.games.jewelprincess
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
2 195

Визуальная ролевая игра "宝石姫 Reincarnation" — это настоящая жемчужина с захватывающим геймплеем и потрясающим дизайном. Она быстро завоевала сердца игроков и стала популярной благодаря своей уникальности и захватывающему игровому опыту.


В игре вы погрузитесь в увлекательное путешествие, где будете наблюдать за развитием и ростом принцесс-драгоценностей. Каждая принцесса обладает своими особенностями и силами, которые вы будете развивать и улучшать по мере продвижения в игре. Открытие новых принцесс и расширение своей коллекции станет вашей главной целью.


Одним из самых захватывающих аспектов игры являются трехмерные сражения. Вы сможете принимать участие в захватывающих сражениях, где будете использовать уникальные навыки и стратегии для победы. Битвы представлены в потрясающем трехмерном формате, что придает им дополнительную реалистичность и динамизм.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. DMG Multi

3. DEF Multi

4. Всегда крит

5. Быстрые атаки

6. Тупой враг

7. Убить одним ударом

8. Бог


Примечание . Если вы застряли после победы в битве, измените язык устройства на английский.

 Теги темы: Мод меню

Скачать 宝石姫 Reincarnation (Мод меню) 3.20.1 взлом

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Скачать 宝石姫 Reincarnation (Мод меню) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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