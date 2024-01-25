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Avatar World: City Life (Полная версия)

Avatar World: City Life (Полная версия) 1.116

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Версия:
1.116
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Pazu Games
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 714 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26 013
Скриншоты
Описание

Avatar World: City Life - это очаровательная ролевая игра, которая предлагает игрокам разнообразные занятия и мини-игры, связанные общим сюжетом. Этот проект привлечет не только молодых игроков, но и взрослых, которые хотят провести время в спокойной и творческой атмосфере. В игре представлена коллекция персонажей, каждый из которых имеет свои уникальные увлечения и хобби. Кроме того, игроки могут настраивать огромные гардеробы, исследовать разнообразные локации и многое другое, чтобы создать уникальный и персонализированный опыт игры, отвечающий их предпочтениям и критериям.


В игре также представлены квесты, задания, испытания и даже небольшие, но полноценные сценарии, которые обеспечат непрерывное и захватывающее игровое время. Игроки будут заняты выполнением различных задач и приключений, которые не дадут им заскучать ни на секунду. Игра предлагает милое и привлекательное игровое окружение, где игроки могут насладиться множеством активностей, интересных персонажей и захватывающих сюжетных линий. Она позволяет игрокам воплотить свою творческую сторону и создать уникальный опыт, который будет соответствовать их желаниям и предпочтениям.


Информация о модах
  • Все куплено
  • Все разблокировано

Информация: Не пытайтесь предъявлять претензии, это приведет к ошибке.

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 Теги темы: Для детей, Unlocked

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Скачать Avatar World: City Life (Полная версия) 714 Мб Ссылка 2 714 Мб
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Старые версии Avatar World: City Life
Version 1.106 Version 1.108 Version 1.109 Version 1.111 Version 1.115


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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