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Mighty Party: Magic Heroes Afk Arena (Мод, Много денег)

Mighty Party: Magic Heroes Afk Arena (Мод, Много денег) 41.0.4

28
12
Скачать (160 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PANORAMIK GAMES LTD
Версия:
41.0.4
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
39 249

Mighty Party – Встречайте пошаговую стратегическую игру! Данная разработка объединяет в себе много разных жанров, Ролевая, стратегия, экшен, пошаговую ролевую игру. В этой игре вы будете сражаться с игроками со всего мира, это будет происходить на специальных боевых аренах, именно там вы сможете доказать своё превосходство.


Раскройте свой потенциал уже сегодня, ведь в игре есть большое разнообразие оружия, героев, локаций для сражений. Побеждайте мощных боссов и могущественных волшебных существ! Собирайте коллекцию героев, оружия, скинов и многое другое. И это ещё не всё, вы можете объединится с другими игроками, например играть с друзьями или вступить в клан!


Скриншоты

Информация о модах

MOD V1

  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество токенов
  • Неограниченные все ключи
  • Неограниченные все баллы
  • Неограниченные все ресурсы
  • Неограниченная карта призыва героев в магазине
  • Обойден античит (применить с новой учетной записью)

MOD V2

– VIP [0–20]

– Стоимость развития души [0–100]

– Можно открыть все PvP-сундуки [пассивный]

– Цены в путешествиях/тьме/башне [0–100 ] – Стоимость

повышения уровня в золоте [0–5000]

– Неограниченно Ресурсы — не рекомендуется [Теперь максимум 60 000! ] Наслаждайтесь получением бана быстрее, я думаю, используйте [10 000] Как и раньше для более старой версии

– Бесплатный вызов – Не рекомендуется [Переключить]

– Здоровье босса – Не убивать последнего босса [0 – 500]

– Перетасовка ямы [0 – 100]

– Неограниченный выигрышный сундук [Переключатель]

– Неограниченное использование золотых приисков [Переключатель]

– Неограниченный выигрыш в PvP-сундуках – Не рекомендуется [Переключить]

– Автоигра [Переключить] – Работает в режимах, в которых нет возможности использовать автоматическую игру

– 8 слотов PvP в сундуке [ пассивный ]

Заблокированная учетная запись (мобильные пользователи): - Если ваша учетная запись заблокирована, и вы хотите играть с новой учетной записью.

  1. Установите приложение Parallel Space на свой телефон
  2. Затем добавьте Mighty Party в параллельное пространство.
  3. Затем играйте в приложение Mighty Party From Parallel Space с новой учетной записью.

И если ваша учетная запись заблокирована в параллельном пространстве, очистите данные параллельного пространства и повторите процесс снова.

Получение сообщения «Ошибка загрузки, поскольку вы, возможно, не приобрели это приложение?» - Чтобы исправить это, сделайте следующее:

  1. Удалить мод
  2. Перейдите в Play Store и установите официальное приложение Mighty Party. Откройте его, а затем просто удалите.
  3. Установите мод снова, и он должен работать нормально
 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Mighty Party: Magic Heroes Afk Arena (Мод, Много денег) 41.0.4 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 160 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 160 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mighty Party: Magic Heroes Afk Arena (Мод, Много денег)


Комментарии (14)
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Гость
Гость 24 мая 2024 12:06
Гость Sasha, есть 2 варианта. 1) Откатить телефон к заводским настройкам и установить мод заново 2) установить клон игровых приложений и в нём поставить игру
0
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Гость Sasha
Гость Sasha 21 января 2024 17:35
Что если меня забанили? Переустановка не помогает
0
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Necronomicon
Necronomicon 30 ноября 2023 14:23
Бои со стикнманами нельзя закончить, где то в середине всех этапов есть задание, нужно потратить золото, а оно не тратится, можно это как то обойти что ли?
+2
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Hella
Hella 9 сентября 2023 17:34
Невозможно пройти обучение: на этапе призыва героев, игра показывает не ту область для нажатия, соответственно невозможно призвать героя и пропустить этап тоже никак...
-3
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lika26
lika26 9 сентября 2023 14:07
Игра вылетает.... 👎

Гость,
Никак походу 🤷🏼‍♀️
+6
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 мая 2023 14:27
ByHeart,
Постараемся скоро обновить
+2
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ByHeart
ByHeart 24 мая 2023 11:20
Обновите игру пожалуйста
-1
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Гость
Гость 9 мая 2023 12:55
Обновите до 1.95
-1
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ByHeart
ByHeart 7 мая 2023 08:03
Обновите плз с модами

Очень прошу обновите
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 мая 2023 17:14
Игорь,
скоро обновим
+4
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