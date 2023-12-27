Mighty Party: Magic Heroes Afk Arena (Мод, Много денег) 41.0.4
Mighty Party – Встречайте пошаговую стратегическую игру! Данная разработка объединяет в себе много разных жанров, Ролевая, стратегия, экшен, пошаговую ролевую игру. В этой игре вы будете сражаться с игроками со всего мира, это будет происходить на специальных боевых аренах, именно там вы сможете доказать своё превосходство.
Раскройте свой потенциал уже сегодня, ведь в игре есть большое разнообразие оружия, героев, локаций для сражений. Побеждайте мощных боссов и могущественных волшебных существ! Собирайте коллекцию героев, оружия, скинов и многое другое. И это ещё не всё, вы можете объединится с другими игроками, например играть с друзьями или вступить в клан!
MOD V1
- Неограниченное золото
- Неограниченное количество драгоценных камней
- Неограниченное количество токенов
- Неограниченные все ключи
- Неограниченные все баллы
- Неограниченные все ресурсы
- Неограниченная карта призыва героев в магазине
- Обойден античит (применить с новой учетной записью)
MOD V2
– VIP [0–20]
– Стоимость развития души [0–100]
– Можно открыть все PvP-сундуки [пассивный]
– Цены в путешествиях/тьме/башне [0–100 ] – Стоимость
повышения уровня в золоте [0–5000]
– Неограниченно Ресурсы — не рекомендуется [Теперь максимум 60 000! ] Наслаждайтесь получением бана быстрее, я думаю, используйте [10 000] Как и раньше для более старой версии
– Бесплатный вызов – Не рекомендуется [Переключить]
– Здоровье босса – Не убивать последнего босса [0 – 500]
– Перетасовка ямы [0 – 100]
– Неограниченный выигрышный сундук [Переключатель]
– Неограниченное использование золотых приисков [Переключатель]
– Неограниченный выигрыш в PvP-сундуках – Не рекомендуется [Переключить]
– Автоигра [Переключить] – Работает в режимах, в которых нет возможности использовать автоматическую игру
– 8 слотов PvP в сундуке [ пассивный ]
Заблокированная учетная запись (мобильные пользователи): - Если ваша учетная запись заблокирована, и вы хотите играть с новой учетной записью.
- Установите приложение Parallel Space на свой телефон
- Затем добавьте Mighty Party в параллельное пространство.
- Затем играйте в приложение Mighty Party From Parallel Space с новой учетной записью.
И если ваша учетная запись заблокирована в параллельном пространстве, очистите данные параллельного пространства и повторите процесс снова.
Получение сообщения «Ошибка загрузки, поскольку вы, возможно, не приобрели это приложение?» - Чтобы исправить это, сделайте следующее:
- Удалить мод
- Перейдите в Play Store и установите официальное приложение Mighty Party. Откройте его, а затем просто удалите.
- Установите мод снова, и он должен работать нормально
Скачать Mighty Party: Magic Heroes Afk Arena (Мод, Много денег) 41.0.4 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство