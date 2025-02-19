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Toca Hair Salon 4 (Мод, Unlocked)

Toca Hair Salon 4 (Мод, Unlocked) 2.7

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Версия:
2.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Toca Boca
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 332
Скриншоты
Описание

Волосы - это то, что составляет наше лицо; если у нас будет подходящая прическа, образ станет еще красивее. Но получить подходящую прическу непросто, не говоря уже о том, чтобы заботиться о них, чтобы оставаться красивой. Это сложная вещь, требующая парикмахера и лучшего парикмахера, чтобы получить желаемую прическу. Так ты хочешь быть тем, кто это сделает? Приходите в Toca Hair Salon 4  - игру, которая превратит вас в парикмахера, чтобы испытать игру. Игра перенесет игроков в мир волос для игроков. 


Волосы - это страсть многих людей, и многие люди готовы тратить огромные деньги на красивые волосы. Многие люди хотят стать парикмахером не только из-за своей страсти, но и за деньги, которые она приносит. Если вы собираетесь почувствовать себя парикмахером, эта игра станет идеальным выбором. Игроки станут обладателями крупнейшего в городе парикмахерского салона, чтобы испытать эту игру. Игра даст игрокам очень честный опыт с этой работой.



Информация о модах
  • Приобретён весь платный контент.

Чтобы получить доступ к косметике, перейдите на её экран, откройте все посылки и вернитесь в меню выбора персонажа, после чего косметика будет разблокирована.


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 Теги темы: Для детей, Встроенный кэш, Unlocked

Скачать Toca Hair Salon 4 (Мод, Unlocked) v2.7 MOD APK

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Скачать Toca Hair Salon 4 (Мод, Unlocked) 111 Мб Ссылка 2 111 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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