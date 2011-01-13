Car Eats Car 3 - Evil Cars (Мод, Много денег) 3.3.805
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
SMOKOKO LTD
Версия:
3.3.805
Категория:
На русском / Аркады / Гонки
Обновлено:
Вчера, 23:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
147
Комментарии:
0
Просмотров:
26 546
Car Eats Car 3 - Evil Cars (Мод, Много денег) - Новая часть легендарной игры! Твоих друзей заточили в тюрьму, постарайся освободить хищные машин из-под стражи. На пути тебя ждёт масса приключений и опасностей, уходи от полицейских погонь. Встречай на своём пути огромных боссов, сражайся с этими гигантами и занимай первые места. Спасайся от правосудия, постарайся сбросить всеми возможными методами, ввязывайся в перестрелку, включай турбо ускоритель и оставляй всех далеко сзади. Можно прокачивать свой автомобиль, добавляй скорость, урон и многое другое.
Информация о модах
- Много кристаллов;
Скачать Car Eats Car 3 - Evil Cars (Мод, Много денег) 3.3.805 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство