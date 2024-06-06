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Looney Tunes™ БЕЗУМНЫЙ МИР (Мод меню)

Looney Tunes™ БЕЗУМНЫЙ МИР (Мод меню) 48.0.0

53
11
Скачать (250 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Scopely
Версия:
48.0.0
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 250 Мб
id приложения:
com.aqupepgames.projectpepe
Русский язык:
Есть
Лайков:
53
Комментарии:
4
Просмотров:
21 302

Если вы являетесь поклонником классических игр-симуляторов и наслаждаетесь геймплеем городского строителя, то вас, возможно, заинтересует игра под названием "Looney Tunes World of Mayhem". Эта игра предлагает увлекательный игровой опыт и потрясающие визуальные эффекты. В "Looney Tunes World of Mayhem" вы сможете встретиться с вашими любимыми мультипликационными персонажами и участвовать в захватывающих игровых процессах. Вас ожидают часы бесконечных прогрессий в стиле RPG, интересный геймплей строителя городов, а также эпические схватки между разнообразными мультяшными персонажами.


Вы сможете создать свою собственную команду персонажей, каждый из которых обладает своими способностями и характеристиками, и отправиться в увлекательное приключение в мире Looney Tunes. Эта игра обещает быть захватывающей и разнообразной, позволяя вам наслаждаться миром мультфильмов в совершенно новом формате. Если вы интересуетесь подробностями об игре, рекомендуется ознакомиться с обзором от Scopely, чтобы узнать больше о возможностях и особенностях этого мобильного приложения.



Скриншоты

Информация о модах
  • Модифицированные скиллы в игре без КД



 Теги темы: Мод меню, RPG, Бродилки

Скачать Looney Tunes™ БЕЗУМНЫЙ МИР (Мод меню) 48.0.0 взлом

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Скачать Looney Tunes™ БЕЗУМНЫЙ МИР (Мод меню)
250 Мб
Ссылка 2
250 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Looney Tunes™ БЕЗУМНЫЙ МИР (Мод меню)


Комментарии (4)
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Наталья Николаевна
Наталья Николаевна 2 ноября 2023 18:44
Напишите пожалуйста ссылку на ваш телеграмм
+1
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Емануил
Емануил 2 ноября 2023 18:09
Не работает
+2
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Василий
Василий 6 июня 2023 22:43
Первые 9 боёв работает,а потом пишет ой что то пошло не так и не защитывает бой
+4
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Роджон
Роджон 9 февраля 2023 22:44
Как пользоваться правильно? Все время в конце боя выдает "о нет чтото не так"
+6
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