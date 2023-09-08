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РПГ На Русском Оффлайн (Бесплатные покупки/бессмертие)

РПГ На Русском Оффлайн (Бесплатные покупки/бессмертие) 1.41.5

11
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Studio3.tech
Версия:
1.41.5
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 120 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
0
Просмотров:
13 898

Order of Fate — это пошаговая ролевая игра, знакомящая игроков с динамичным синтезированным геймплеем. Играя за «Мастера отделения», который заранее готовит свою главу, игроки смогут испытать динамичные сюжеты и захватывающую историю, не беспокоясь о мельчайших утомительных деталях. Вы также можете легко доставлять и выполнять свои планы благодаря продвинутой стратегической фоновой симуляции, встроенной в игровую систему. Испытайте новый игровой опыт, сочетающий в себе стратегию, приключения и захватывающий сюжет.


Создайте собственного персонажа и сразитесь с сумасшедшими монстрами в захватывающих приключениях в Order of Fate! Это приключенческая RPG игра для Андроид, выполнена в стиле бродилки, исследуйте подземелья, находите нужные предметы и оружие для защиты от многочисленных врагов. Древние существа терроризируют поселения своим нашествием, тебе нужно очистить землю от этих тварей и загнать их тужа откуда они выбрались. Находи комплекты со снаряжением, они помогут выживать в тёмных подземельях. Получи возможность улучшать и зачаровывать своё оружие.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Бесплатные покупки золота за бриллианты

МОД 2

  • Режим бога
  • Бесплатные покупки золота за бриллианты
 Теги темы: Бессмертие, Бесплатные покупки

Скачать РПГ На Русском Оффлайн (Бесплатные покупки/бессмертие) 1.41.5 взлом

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Скачать РПГ На Русском Оффлайн (Бесплатные покупки/бессмертие)
120 Мб
Ссылка 2
120 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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