Order of Fate — это пошаговая ролевая игра, знакомящая игроков с динамичным синтезированным геймплеем. Играя за «Мастера отделения», который заранее готовит свою главу, игроки смогут испытать динамичные сюжеты и захватывающую историю, не беспокоясь о мельчайших утомительных деталях. Вы также можете легко доставлять и выполнять свои планы благодаря продвинутой стратегической фоновой симуляции, встроенной в игровую систему. Испытайте новый игровой опыт, сочетающий в себе стратегию, приключения и захватывающий сюжет.





Создайте собственного персонажа и сразитесь с сумасшедшими монстрами в захватывающих приключениях в Order of Fate! Это приключенческая RPG игра для Андроид, выполнена в стиле бродилки, исследуйте подземелья, находите нужные предметы и оружие для защиты от многочисленных врагов. Древние существа терроризируют поселения своим нашествием, тебе нужно очистить землю от этих тварей и загнать их тужа откуда они выбрались. Находи комплекты со снаряжением, они помогут выживать в тёмных подземельях. Получи возможность улучшать и зачаровывать своё оружие.