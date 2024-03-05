Real Boxing 2 - Сеттинг игры представляет собой очень профессиональную боксерскую арену, и игроки окажутся там. Потому что игроки будут владеть джебами, кросс-хуками, обратными хуками и боковыми ударами в дополнение к техническим приемам, чтобы они могли сражаться с превосходными игроками, которых игра развивает, потому что игра может победить. В то же время игрокам необходимо сконцентрироваться, чтобы играть, и у них создастся впечатление, что победа будет завершена в мгновение ока, как только они победят своего противника.





Вам предстоит вступить на профессиональную боксерскую арену, где ваше мастерство будет испытано. Владейте джебами, кросс-хуками, обратными хуками и боковыми ударами, чтобы сразиться с превосходящими вас соперниками. Игра развивается, предоставляя все более сложных противников, но ваше мастерство может преодолеть любые вызовы. Концентрируйтесь, чтобы победить, и почувствуйте мгновенное удовлетворение, когда одолеете противника.