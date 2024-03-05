android-1.ru / Игры / На русском / Real Boxing 2 (Мод, Много денег)
Real Boxing 2 (Мод, Много денег)

Real Boxing 2 (Мод, Много денег) 1.47.3

31
4
Скачать (840 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Vivid Games S.A.
Версия:
1.47.3
Категория:
На русском / Спортивные
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 840 Мб
id приложения:
-
Русский язык:
Есть
Лайков:
31
Комментарии:
0
Просмотров:
29 118

Real Boxing 2 - Сеттинг игры представляет собой очень профессиональную боксерскую арену, и игроки окажутся там. Потому что игроки будут владеть джебами, кросс-хуками, обратными хуками и боковыми ударами в дополнение к техническим приемам, чтобы они могли сражаться с превосходными игроками, которых игра развивает, потому что игра может победить. В то же время игрокам необходимо сконцентрироваться, чтобы играть, и у них создастся впечатление, что победа будет завершена в мгновение ока, как только они победят своего противника.


Вам предстоит вступить на профессиональную боксерскую арену, где ваше мастерство будет испытано. Владейте джебами, кросс-хуками, обратными хуками и боковыми ударами, чтобы сразиться с превосходящими вас соперниками. Игра развивается, предоставляя все более сложных противников, но ваше мастерство может преодолеть любые вызовы. Концентрируйтесь, чтобы победить, и почувствуйте мгновенное удовлетворение, когда одолеете противника.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег


 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш, Файтинг

Скачать Real Boxing 2 (Мод, Много денег) 1.47.3 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Real Boxing 2 (Мод, Много денег)
840 Мб
Ссылка 2
840 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Day R Premium (Мод, Много крышек)
Day R Premium (Мод, Много крышек)
Версия: 1.808
Real Drift Car Racing (Мод, Много денег)
Real Drift Car Racing (Мод, Много денег)
Версия: 5.0.8
Bullet Force (Мод, Wallhack)
Bullet Force (Мод, Wallhack)
Версия: 1.100.1
Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked)
Охотник-убийца (Мод, Много денег/Unlocked)
Версия: 1.979
Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)
Space Shooter: Galaxy Attack (Мод, Много денег)
Версия: 1.796
Записки Искателя (Мод, Много денег)
Записки Искателя (Мод, Много денег)
Версия: 2.50.1
Дальнобойщик Джо (Мод, Бесплатные покупки)
Дальнобойщик Джо (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 0.2.29
Survivalist: invasion PRO (Мод меню)
Survivalist: invasion PRO (Мод меню)
Версия: 0.0.621

Отзывы о Real Boxing 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив