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Idle Supermarket Tycoon (Мод, много денег)

Idle Supermarket Tycoon (Мод, много денег) v3.2.8

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Версия:
3.2.8
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Категория:
Аркады / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 15:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 275
Описание

Idle Supermarket Tycoon представляет собой захватывающую игру в жанре "idle" или "симулятор", где игроки стремятся стать титанами розничной торговли. Скромное начало с небольшим магазинчиком может переродиться в мегамол, если правильно управлять ресурсами, обновлять ассортимент и улучшать инфраструктуру.


Один из ключевых аспектов игры — это стратегическое планирование. Какое оборудование стоит приобрести в первую очередь? В каком разделе магазина лучше всего инвестировать? Нанимайте работников, учите их и повышайте их уровень профессионализма для обеспечения лучшего обслуживания клиентов.


С каждым новым уровнем магазина у вас будет возможность расширять здание, добавлять новые отделы и привлекать больше клиентов. Постепенно ваш небольшой магазин может стать огромным торговым центром, в котором представлены самые разные товары: от продуктов питания до электроники. Графика и дизайн игры выполнены в ярком и приятном стиле, который делает игровой процесс еще более привлекательным.


Информация о модах

МЕНЮ МОД

Зарабатывайте деньги с помощью мультипликатора (драгоценные камни и наличные)

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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