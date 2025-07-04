Описание

Idle Supermarket Tycoon представляет собой захватывающую игру в жанре "idle" или "симулятор", где игроки стремятся стать титанами розничной торговли. Скромное начало с небольшим магазинчиком может переродиться в мегамол, если правильно управлять ресурсами, обновлять ассортимент и улучшать инфраструктуру.





Один из ключевых аспектов игры — это стратегическое планирование. Какое оборудование стоит приобрести в первую очередь? В каком разделе магазина лучше всего инвестировать? Нанимайте работников, учите их и повышайте их уровень профессионализма для обеспечения лучшего обслуживания клиентов.





С каждым новым уровнем магазина у вас будет возможность расширять здание, добавлять новые отделы и привлекать больше клиентов. Постепенно ваш небольшой магазин может стать огромным торговым центром, в котором представлены самые разные товары: от продуктов питания до электроники. Графика и дизайн игры выполнены в ярком и приятном стиле, который делает игровой процесс еще более привлекательным.