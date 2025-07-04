Idle Supermarket Tycoon представляет собой захватывающую игру в жанре "idle" или "симулятор", где игроки стремятся стать титанами розничной торговли. Скромное начало с небольшим магазинчиком может переродиться в мегамол, если правильно управлять ресурсами, обновлять ассортимент и улучшать инфраструктуру.
Один из ключевых аспектов игры — это стратегическое планирование. Какое оборудование стоит приобрести в первую очередь? В каком разделе магазина лучше всего инвестировать? Нанимайте работников, учите их и повышайте их уровень профессионализма для обеспечения лучшего обслуживания клиентов.
С каждым новым уровнем магазина у вас будет возможность расширять здание, добавлять новые отделы и привлекать больше клиентов. Постепенно ваш небольшой магазин может стать огромным торговым центром, в котором представлены самые разные товары: от продуктов питания до электроники. Графика и дизайн игры выполнены в ярком и приятном стиле, который делает игровой процесс еще более привлекательным.
МЕНЮ МОД
Зарабатывайте деньги с помощью мультипликатора (драгоценные камни и наличные)
Скачать Idle Supermarket Tycoon (Мод, много денег) v3.2.8 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.