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Earth Protect Squad (Мод, Бесплатные покупки)

Earth Protect Squad (Мод, Бесплатные покупки) v2.91.64

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7
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Версия:
2.91.64
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Kisunja - Free Shooting Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:32
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7 625
Описание

Earth Protect Squad - захватывающий шутер от третьего лица, который поразит вас своей потрясающей трехмерной графикой и реалистичными визуальными эффектами. В этой игре игроки окунутся в интенсивные битвы с монстрами, используя разнообразное современное оружие. Однако настоящая глубина игры заключается в ее многочисленных режимах и возможностях. Игроки могут объединиться с друзьями для совместных битв, где взаимная поддержка становится решающим фактором для выживания и выполнения миссий. Совместный режим позволяет игрокам не просто сражаться вместе, но и стратегически взаимодействовать, обмениваясь тактикой и опытом.


Кроме того, Earth Protect Squad предлагает увлекательные кооперативные миссии, где игроки могут соревноваться не только с монстрами, но и с другими игроками в режиме PvP. Эта игра подарит вам невероятные ощущения и адреналин благодаря разнообразию сценариев и битвам на различных уровнях сложности. Погрузитесь в захватывающий мир Earth Protect Squad и испытайте все преимущества совместной игры в динамичной боевой среде.


Наконец, с высоким уровнем настраиваемости персонажей и оружия, Earth Protect Squad дает игрокам возможность создать уникальных бойцов и подстроить свою тактику под конкретные задачи. Открывайте новые виды оружия, улучшайте способности своего персонажа и готовьтесь к захватывающим приключениям вместе с друзьями или другими игроками по всему миру.


Информация о модах
  • Бесплатный шоппинг
  • Все разблокировано



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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Earth Protect Squad (Мод, Бесплатные покупки) v2.91.64 MOD APK

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Скачать Earth Protect Squad (Мод, Бесплатные покупки) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Earth Protect Squad (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Андрей
Андрей 18 ноября 2020 03:04
  • Не могу зайти в карты чтоб играть онлайн
+1
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