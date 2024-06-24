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Age of Three Kingdoms:Battles (Мод меню)

Age of Three Kingdoms:Battles (Мод меню) 1.0.6

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
OneOneGames
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63

Age of Three Kingdoms: Battles — это стратегическая игра, погружающая игроков в известный исторический сеттинг трех королевств. Разработчики создали не только захватывающий геймплей, но и продумали сложную сюжетную структуру, которая разворачивается в трех параллельных кампаниях. Это позволяет игрокам наблюдать за развитием конфликта с разных сторон, предоставляя глубокое понимание мотивов и стратегий каждой фракции.


Каждая фракция в игре обладает уникальными характеристиками, включая специализированный набор юнитов и выдающихся героев, способных вдохновлять войска и вести их к победе. Кроме того, в игре присутствуют и другие персонажи, каждый из которых может оказать значительное влияние на ход сражений и развитие сюжета. Эти элементы добавляют глубины игровому процессу и требуют от игроков стратегического мышления и умения адаптироваться к меняющимся обстоятельствам.


Age of Three Kingdoms: Battles выделяется среди стратегических игр своей визуальной привлекательностью и динамичными сражениями. Качественная графика и анимация делают каждый бой визуально захватывающим, а система развития позволяет постоянно открывать новые технологии, улучшения и тактики. Это делает игру интересной как для новичков, так и для опытных любителей стратегий, особенно тех, кто увлечен историческими эпохами и культурой Древнего Китая.


Скриншоты

Информация о модах

  • DMG MULTIPLE - Множитель урона
  • DEFENSE MULTIPLE - Множитель защиты
  • GOD MODE - Режим бога
  • GUEST LOGIN - Вход для гостей
 Теги темы: Мод меню

Скачать Age of Three Kingdoms:Battles (Мод меню) 1.0.6 взлом

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Скачать Age of Three Kingdoms:Battles (Мод меню) 250 Мб Ссылка 2 250 Мб

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