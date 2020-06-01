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Leaps of Ages (Мод меню)

Leaps of Ages (Мод меню) 0.4.1

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Версия:
0.4.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Era Evolutions Co Limited
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 475 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
73

Leaps of Ages — это захватывающая градостроительная и стратегическая игра, которая позволяет игрокам пережить эволюцию цивилизации от каменного века до современности. Взяв на себя роль лидера, вы направите свой народ через множество исторических эпох, каждая из которых предложит новые технологии, здания и возможности. От строительства первых шалашей до возведения великих Чудес света, каждый шаг будет повторять ключевые изобретения и открытия человечества.


В Leaps of Ages вы не только строите и развиваете города, но и управляете политикой, экономикой и военными делами своей цивилизации. Распределение населения по критически важным отраслям, таким как сельское хозяйство, строительство и наука, будет ключом к вашему успеху. В игре предусмотрены крупномасштабные сражения в реальном времени, где правильный выбор специализированных войск и формирований под командованием исторических генералов может решить исход битвы.


Создание альянсов с другими игроками открывает новые стратегические возможности для совместного развития и защиты территорий. Сотрудничество и дипломатия играют столь же важную роль, как и военная мощь и экономическая стратегия. Leaps of Ages предлагает глубокий, многогранный игровой процесс, который заставит вас по-новому взглянуть на историю и вашу роль в её формировании. Путешествие сквозь века обещает быть интригующим и непредсказуемым, с множеством путей к победе и процветанию вашей цивилизации.


Скриншоты

Информация о модах

  • Меню
  • Скорость игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Leaps of Ages (Мод меню) 0.4.1 взлом

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Скачать Leaps of Ages (Мод меню) 475 Мб Ссылка 2 475 Мб

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