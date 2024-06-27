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The Geometry Td (Мод, Много денег)

The Geometry Td (Мод, Много денег) 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
AniBox
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1

The Geometry TD — это увлекательное развлечение в неоновом стиле, которое представляет собой уникальную смесь стратегии "защита башен" и механики классической Зумы. Игра поражает своим визуальным стилем, где огневые точки и противники представлены в виде разнообразных геометрических фигур.


Игрокам предстоит защищать свои позиции, размещая башни, которые также выполнены в виде геометрических форм, от наступающих волн врагов. Комбинируя различные типы башен, можно добиться максимальной эффективности и противостоять новым свойствам и способностям врагов. Это требует быстрой оценки ситуации и стратегического мышления, чтобы успевать адаптироваться к изменяющимся условиям боя.


The Geometry TD предлагает насыщенный геймплей с множеством уровней, выполненных в знакомой архитектуре, но с новыми и уникальными вызовами. Постоянное переставление объектов, подготовка сюрпризов для врагов, экономия ресурсов и принятие быстрых решений делают игру чрезвычайно захватывающей для всех любителей стратегий и динамичных головоломок.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать The Geometry Td (Мод, Много денег) 0.7.0 взлом

Можно скачать версию "0.6.9", новая версия скоро появится!


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Скачать The Geometry Td (Мод, Много денег) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

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