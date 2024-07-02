Dragon Royale (Мод, Много денег) - Исследуйте мистические, волшебные царства могущественных драконов в этой игре в жанре Tower Defense. Прокачивайте свои навыки, защищая свою башню от злых зомби. Собирайте новых могущественных драконов или сражайтесь с друзьями на арене PvP.





Соберите свою лучшую колоду драконов, чтобы победить злых зомби и доминировать в этой игре Tower Defense. Станете ли вы следующим чемпионом Tower Defense? Создайте свою идеальную колоду драконов, чтобы сокрушить своих противников! Высвободите силу могучих волшебных существ, таких как Каменный дракон или Кровавый дракон, и выполняйте эпические комбо с другими игроками.