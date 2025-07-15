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Plants vs Zombies Gold Shovel (Мод, Много солнца)

Plants vs Zombies Gold Shovel (Мод, Много солнца) v1.1.9

Выкопай победу в самой стратегической битве растений и зомби

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Версия:
1.1.9
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:38
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание

Plants vs Zombies: Gold Shovel — это инновационный взгляд на классическую защиту башен, где ты управляешь армией растений с одной особой способностью — перемещать их с помощью Золотой Лопаты. Представь, что ты можешь менять позиции прямо по ходу боя, адаптируясь к волнам зомби и появлению новых угроз. Это добавляет гибкости и глубины стратегии: теперь ты не просто строишь оборону, а постоянно корректируешь её, чтобы выжить в самых напряжённых моментах.


Каждый уровень — это не только новая волна врагов, но и уникальная среда, от жутких огородов до песчаных бурь и лабиринтов из живых изгородей. Ландшафт влияет на тактику: преграды ограничивают обзор, рельеф замедляет продвижение, а особые клетки усиливают отдельные виды растений. Уникальные зомби, от танцующих до плавающих, заставляют постоянно думать на шаг вперёд. Gold Shovel — это стиль, юмор и адреналин, который заставит тебя вернуться снова и снова, чтобы отточить идеальную расстановку и выкопать победу с лопатой в руке.


Информация о модах

Использование солнечного света на уровнях увеличивает опыт, а солнечный свет увеличивается, а не уменьшается.

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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