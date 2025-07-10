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Road to WW2 (Мод Меню)

Road to WW2 (Мод Меню) v106

Планируй маршруты снабжения и спаси континент от огня мировой войны сегодня

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Версия:
106
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Grand Strategy FUNGAME STUDIO
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Сегодня, 13:26
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 505 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Road to WW2 ставит тебя в кресло полевого генерала 39-го года, когда карты Европы меняются каждый рассвет. Это пошаговая стратегия, где в пяти-минутной петле ты отдаёшь приказы батальонам, чертишь линию снабжения через горные перевалы, а затем жмёшь «Конец хода» и смотришь, как артиллерия вышивает землю. Один точный марш — и противник теряет порт; ошибка — броня врага режет тыл. Сможешь ли превратить клочок окопов в плацдарм наступления?


На следующих ходах вступают в игру ландшафты, дипломатия и динамичная погода: дождь вязнет бронетехнику, метель гасит авиацию, а весенние реки смывают переправы. Ты строишь города и открываешь доктрины — от блицкрига до позиционной обороны. Ресурсы текут по рельсовым нитям: защити их, чтобы пополнять дивизии и выводить легендарные легионы. Каждая победа даёт звёзды опыта, что усиливают генералов и открывают спецприёмы. Раскрась карту своими знаменами и впиши имя в историю — стартуй кампанию прямо сейчас.


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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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