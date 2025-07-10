Описание

Road to WW2 ставит тебя в кресло полевого генерала 39-го года, когда карты Европы меняются каждый рассвет. Это пошаговая стратегия, где в пяти-минутной петле ты отдаёшь приказы батальонам, чертишь линию снабжения через горные перевалы, а затем жмёшь «Конец хода» и смотришь, как артиллерия вышивает землю. Один точный марш — и противник теряет порт; ошибка — броня врага режет тыл. Сможешь ли превратить клочок окопов в плацдарм наступления?





На следующих ходах вступают в игру ландшафты, дипломатия и динамичная погода: дождь вязнет бронетехнику, метель гасит авиацию, а весенние реки смывают переправы. Ты строишь города и открываешь доктрины — от блицкрига до позиционной обороны. Ресурсы текут по рельсовым нитям: защити их, чтобы пополнять дивизии и выводить легендарные легионы. Каждая победа даёт звёзды опыта, что усиливают генералов и открывают спецприёмы. Раскрась карту своими знаменами и впиши имя в историю — стартуй кампанию прямо сейчас.