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Kingdom Wars (Мод, Много денег)

Kingdom Wars (Мод, Много денег) 4.0.8

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Версия:
4.0.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Springcomes
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 949
Скриншоты
Описание

Kingdom Wars - это увлекательная игра, которая предлагает игрокам множество возможностей для стратегической борьбы и сражений. В этой игре вы будете сталкиваться с разнообразными врагами и сражаться за защиту своей крепости.


Сама игра предоставляет разнообразные варианты боевых действий. Вы сможете управлять армией сотен воинов и разрабатывать тактики для победы. Каждая армия в игре имеет свои уникальные характеристики и навыки, что добавляет стратегической глубины игровому процессу. Особое внимание уделено сражениям с могущественными боссами. Вам предстоит сражаться с ними и использовать ловкие тактики, чтобы победить этих опасных врагов. Боссы представляют собой настоящее испытание для вашей армии, и только с хорошей стратегией и координацией можно одолеть их.


Сотрудничество с другими игроками играет важную роль в Kingdom Wars. Вы сможете объединяться с друзьями или другими игроками, чтобы совместно начать атаку на врагов. Это требует хорошей командной работы и координации, чтобы добиться успеха. Графика и дизайн игры создают увлекательную атмосферу фэнтезийного мира, где вас ждут захватывающие приключения и эпические сражения. Kingdom Wars предлагает игрокам возможность пройти через множество уровней и испытать свои стратегические и боевые навыки.


Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги

Покупайте монеты в обмен на бриллианты!

МОД 2
1. Неограниченное здоровье замка 
2. Неограниченное количество бриллиантов
3. Неограниченное количество золота 
4. Золото/алмаз никогда не уменьшается 
5. Нет урона замку 
6. Увеличенный запас еды в замке

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 Теги темы: Много денег, Пиксельная

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Скачать Kingdom Wars (Мод, Много денег) 88 Мб Ссылка 2 88 Мб

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