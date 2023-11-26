Версия:
2.46.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZiMAD
Обновлено:
Сегодня, 19:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 612
Описание
Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег) - Главной задачей станет, помочь милым гномам восстановить их городок в подземелье, испытай себя шахтёром, отправляйся за золотом, драгоценными камнями, и другие сокровища. Применяй собственную стратегию для более результативного поиска!
Изучай многочисленные лабиринты и проходи головоломки, ты сможешь развивать и прокачивать своего героя. Будь осторожен, в подземельях может скрываться очень много ловушек, чем дальше ты спускаешься, тем больше вероятность нарваться на новую опасность.
Информация о модах
- Бесконечные деньги, ключи, прочность кирки и жизни.
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