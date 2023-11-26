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Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег)

Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег) 2.46.1

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Версия:
2.46.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
ZiMAD
Категория:
Аркады / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 128 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 612
Скриншоты
Описание

Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег) - Главной задачей станет, помочь милым гномам восстановить их городок в подземелье, испытай себя шахтёром, отправляйся за золотом, драгоценными камнями, и другие сокровища. Применяй собственную стратегию для более результативного поиска!


Изучай многочисленные лабиринты и проходи головоломки, ты сможешь развивать и прокачивать своего героя. Будь осторожен, в подземельях может скрываться очень много ловушек, чем дальше ты спускаешься, тем больше вероятность нарваться на новую опасность.


Информация о модах
  • Бесконечные деньги, ключи, прочность кирки и жизни.
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 Теги темы: Много денег

Скачать Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег) v2.46.1 MOD APK

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Скачать Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег) 128 Мб Ссылка 2 128 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 6 апреля 2023 12:02
Алексей, Точно сказать не можем, если даже "Хотел переустановить игру, удалял кэш и данные" не помогает, то стоит загуглить
0
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Алексей
Алексей 6 апреля 2023 09:57
У меня произошёл баг-получаю вещь из магазина и игра перестаёт отвечать, нельзя продолжить.
Хотел переустановить игру, удалял кэш и данные - не помогает.
Есть возможность начать заново, избегая загружаемых автоматически старых данных?
0
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Даниил
Даниил 2 июля 2021 17:50
А будут на звёзды в злом пж с делайте
0
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