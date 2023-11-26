Описание

Dig Out! - Аркады в подземелье (Мод, Много денег) - Главной задачей станет, помочь милым гномам восстановить их городок в подземелье, испытай себя шахтёром, отправляйся за золотом, драгоценными камнями, и другие сокровища. Применяй собственную стратегию для более результативного поиска!





Изучай многочисленные лабиринты и проходи головоломки, ты сможешь развивать и прокачивать своего героя. Будь осторожен, в подземельях может скрываться очень много ловушек, чем дальше ты спускаешься, тем больше вероятность нарваться на новую опасность.