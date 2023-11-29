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Plants vs. Zombies (Мод, Много денег)

Plants vs. Zombies (Мод, Много денег) 3.5.5

47
13
Скачать (147 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
ELECTRONIC ARTS
Версия:
3.5.5
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 147 Мб
id приложения:
com.ea.game.pvzfree_row
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
47
Комментарии:
0
Просмотров:
13 210

Plants vs. Zombies™ - это увлекательная и непревзойденная стратегическая игра, в которой вам предстоит защищать свои сельскохозяйственные угодья от наступления зомби. В этой игре вам предоставляется арсенал различных растений, каждое из которых имеет свои уникальные способности и атаки.


Ваша задача - разместить растения на своем участке таким образом, чтобы они могли отразить атаки зомби и не позволить им проникнуть на ваши земли. Каждое растение имеет свои особенности, например, некоторые стреляют горошинами, другие выпускают гороховые гранаты, а некоторые даже могут вызывать растения-баррикады. Вам нужно стратегически расположить свои растения и использовать их способности, чтобы эффективно бороться с наступающими зомби.



Скриншоты

Информация о модах

Неограниченные Деньги/Солнце

 Теги темы: Много денег, Зомби

Скачать Plants vs. Zombies (Мод, Много денег) 3.5.5 взлом

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Скачать Plants vs. Zombies (Мод, Много денег)
147 Мб
Ссылка 2
147 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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