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Hero Wars 2 Fighter Of Stick (Мод, Бесплатные покупки)

Hero Wars 2 Fighter Of Stick (Мод, Бесплатные покупки) 0.0.1

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Версия:
0.0.1
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Naomic Games
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 195
Скриншоты
Описание

Hero Wars 2 Fighter Of Stick - Вам предстоит сразиться с врагами, вторгшимися в наш город, и спасти жителей от опасности. Новое приключение ждет вас в захватывающей битве за разрушение крепости врага — Биолаборатории. Ваша задача — защитить базу, используя разнообразных героев: от опытных игроков и сильных убийц до мастеров и отважных солдат.


На вашем пути встретятся зомби, биологические существа, армии врагов, бойцы и даже драконы, готовые нарушить ваше спокойствие. Однако с вашими навыками и стратегическим мышлением, а также с помощью разнообразного оружия, включая пулеметы, огнеметы и многое другое, вы сможете дать достойный отпор всем врагам.


Вы сможете принимать участие в битвах, управляя различными транспортными средствами: от автомобилей и велосипедов до мотоциклов и многого другого. Ваша мастерская владения в бою и средства передвижения будут вашими сильными союзниками в этой схватке за выживание и победу.


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