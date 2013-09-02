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Adventure Miner (Мод, Материалы One Shot)

Adventure Miner (Мод, Материалы One Shot) 1.12.8

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Версия:
1.12.8
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
id приложения:
com.izyplay.adventureminer
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
475

Погрузитесь глубоко в мир, где добыча полезных ископаемых — это не скучное занятие, а увлекательное приключение с прекрасными рудами, таинственными руинами и горами богатств. В Adventure Miner вы будете находить сокровища с каждым взмахом кирки и увеличивать свое богатство с каждой добытой кучей руды.


В Adventure Miner вы будете путешествовать по красивым местам в поисках разнообразных и интригующих руд в игре. Красочные, реальные призы этой игры — руды, и каждый вид по-своему привлекателен. Их сотни, и их переливающиеся цвета и уникальный дизайн заставляют эту игру сиять. Каждый кусочек этих чудесных минералов на вес золота. Поэтому их продажа — первый шаг к финансовой независимости. Однако предусмотрительный майнер не будет платить сразу. Интригующий подход игры к отложенному удовольствию отражается в увеличенной награде за накопление этих руд во все более высокие стопки.


Разведка Добыча полезных ископаемых Добыча полезных ископаемых — это больше, чем просто прогулка по парку; это захватывающее приключение, полное неожиданных находок и выгодных выплат. Обнаружение зарытых в глубине руин может оказаться прекрасной и неожиданной находкой. Эти таинственные здания больше, чем просто красивы; они также содержат множество изменяющих правила игры бонусов и заманчивых призов. Они олицетворяют поговорку «удача сопутствует смелым», потому что они обнаружили, что риск в погоне за новыми знаниями окупается для них щедро. Волнение от незнания того, что произойдет дальше, является частью того, что делает эту игру такой увлекательной.


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