Zombie Defense - бегите и спасайтесь от цунами зомби! Они идут за вами, и их миллиарды! Это место похоже на ферму зомби, они здесь размножаются? Если вы попытаетесь сбежать, вы, вероятно, пожалеете об этом. Вам нужно стать ловцом зомби, и вам нужны большие пушки, чтобы стрелять и остановить это вторжение.





Ваша цель — сбежать из этой тюрьмы и вернуться домой до того, как зомби придут и съедят вас заживо. Вам нужно оружие, вам нужна еда, и вам нужна удача. В этой игре есть разные типы зомби, в которых вы можете стрелять! Если вас укусит зомби, вы тоже превратитесь в него! Так что не забудьте убить их как можно скорее, потому что они быстро размножаются!