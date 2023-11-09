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Zombie Defense (Мод, Много денег)

Zombie Defense (Мод, Много денег) 3.8

58
16
Скачать (74 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HOMA GAMES
Версия:
3.8
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 74 Мб
id приложения:
com.yorfstudio.zdefense
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
58
Комментарии:
0
Просмотров:
31 202

Zombie Defense - бегите и спасайтесь от цунами зомби! Они идут за вами, и их миллиарды! Это место похоже на ферму зомби, они здесь размножаются? Если вы попытаетесь сбежать, вы, вероятно, пожалеете об этом. Вам нужно стать ловцом зомби, и вам нужны большие пушки, чтобы стрелять и остановить это вторжение.


Ваша цель — сбежать из этой тюрьмы и вернуться домой до того, как зомби придут и съедят вас заживо. Вам нужно оружие, вам нужна еда, и вам нужна удача. В этой игре есть разные типы зомби, в которых вы можете стрелять! Если вас укусит зомби, вы тоже превратитесь в него! Так что не забудьте убить их как можно скорее, потому что они быстро размножаются!


Скриншоты

Информация о модах

- МОД МЕНЮ

- Режим Бога

- Множитель урона

- Множитель награды за монеты // Высокая монета от убитых вами монстров.

- Множитель награды за драгоценные камни // Высокие драгоценные камни от монстров, которых вы убиваете.

 Теги темы: Много денег

Скачать Zombie Defense (Мод, Много денег) 3.8 взлом

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Скачать Zombie Defense (Мод, Много денег)
74 Мб
Ссылка 2
74 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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