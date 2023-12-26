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Superfarmers：Ферма супергероев (Мод, Много монет камней)

Superfarmers：Ферма супергероев (Мод, Много монет камней) 1.30.5

5
4
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Версия:
1.30.5
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 МБ
id приложения:
com.herocraft.game.free.superfarmers
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
3
Просмотров:
6 772

Внимание, супергерои ждут помощи от вашей фермы! Суперфермеры (Superfarmers) усердно работают, чтобы все люди на земле могли жить в гармонии и богатстве. Где мы находимся с супергероями? По правде говоря, супергерои — не более чем праздные знаменитости; основная часть трудоемких задач выполняется вами, суперфермером.


Игра Superfarmers представляет собой симулятор фермерства, но это уникальный подход к жанру, поскольку в нем участвуют супергерои. Супергерои нуждаются в средствах к существованию, чтобы продолжать свои самоотверженные действия и добрые дела, и именно здесь вы можете протянуть им руку помощи. Развивайте свою ферму, разводя скот и выращивая различные культуры.


Ваши граждане — герои, которым нужно место для жизни, еда и развлечения. Стройте сооружения, совершенствуйте технологические возможности, выполняйте поставки и выращивайте фруктовые и овощные культуры. Стань мэром мегаполиса!



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Информация о модах

Много монет камней

Скачать Superfarmers：Ферма супергероев (Мод, Много монет камней) 1.30.5 взлом

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Скачать Superfarmers：Ферма супергероев (Мод, Много монет камней) 125 МБ Ссылка 2 125 МБ

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Superfarmers：Ферма супергероев (Мод, Много монет камней)


Комментарии (3)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 ноября 2023 17:19
ятоша,
Добрый день, возможно не на всех устройствах работает мод :(
+2
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ятоша
ятоша 27 ноября 2023 16:36
здравствуйте, мод не работает(
сначала думала кристаллы через донат можно купить, потом думала что деньги не исчезают, но нет. может я что-то в самих настройках не так сделала, но я поставила что "unlimited money" ON.
+1
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lika26
lika26 6 мая 2023 06:38
Игра хорошая, но на заказах супергероев зависает и приходится выходить
+2
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