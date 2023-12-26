Внимание, супергерои ждут помощи от вашей фермы! Суперфермеры (Superfarmers) усердно работают, чтобы все люди на земле могли жить в гармонии и богатстве. Где мы находимся с супергероями? По правде говоря, супергерои — не более чем праздные знаменитости; основная часть трудоемких задач выполняется вами, суперфермером.





Игра Superfarmers представляет собой симулятор фермерства, но это уникальный подход к жанру, поскольку в нем участвуют супергерои. Супергерои нуждаются в средствах к существованию, чтобы продолжать свои самоотверженные действия и добрые дела, и именно здесь вы можете протянуть им руку помощи. Развивайте свою ферму, разводя скот и выращивая различные культуры.





Ваши граждане — герои, которым нужно место для жизни, еда и развлечения. Стройте сооружения, совершенствуйте технологические возможности, выполняйте поставки и выращивайте фруктовые и овощные культуры. Стань мэром мегаполиса!



