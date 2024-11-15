Версия:
2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Обновлено:
15-11-2024, 20:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 471
Описание
Приветствуем вас в мире Gymland, где граница между игровым развлечением и физической активностью стерлась. Gymland - это не просто игра, это невероятный способ укрепить свое тело, разнообразно и увлекательно провести время и развить навыки, которые пригодятся в реальной жизни.
Забудьте о скучных тренировках в спортзале или монотонных упражнениях. В Gymland каждый шаг, каждый прыжок и каждое движение имеют значение. Здесь вы будете сражаться с монстрами, исследовать виртуальные миры и соревноваться с друзьями, всегда оставаясь в движении.
Информация о модах
- Носите неограниченный вес (неограниченная энергия)
- Удаленные объявления
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