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Snaky Cat (Мод меню)

Snaky Cat (Мод меню) 0.9.2

Забавные баталии с кошачьим характером
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Версия:
0.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Appxplore (iCandy)
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49
Скриншоты
Описание

Snaky Cat предлагает уникальное сочетание веселья и соревнований, где вы можете превратить свою кошку в длинного, ловкого и грозного соперника. Скользите по арене, собирайте вкусные конфеты-пончики и побеждайте противников, чтобы занять место лидера. Чем длиннее ваша кошка, тем больше шансов захватить господство в динамичной королевской битве!


Создайте уникальный стиль для своего пушистого героя. В игре доступно более 50 видов кошек, которые можно дополнить забавными и стильными аксессуарами. Будьте дурашливым, милым или грозным котом — выбор за вами! Сражайтесь, растите и покоряйте арену в мире кошачьих баталий.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель взлома Zoom

Информация: Обновлю, когда что-нибудь съем.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Snaky Cat (Мод меню) v0.9.2 MOD APK

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Скачать Snaky Cat (Мод меню) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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