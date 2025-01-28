Версия:
0.9.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Appxplore (iCandy)
Обновлено:
Вчера, 16:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
49
Описание
Snaky Cat предлагает уникальное сочетание веселья и соревнований, где вы можете превратить свою кошку в длинного, ловкого и грозного соперника. Скользите по арене, собирайте вкусные конфеты-пончики и побеждайте противников, чтобы занять место лидера. Чем длиннее ваша кошка, тем больше шансов захватить господство в динамичной королевской битве!
Создайте уникальный стиль для своего пушистого героя. В игре доступно более 50 видов кошек, которые можно дополнить забавными и стильными аксессуарами. Будьте дурашливым, милым или грозным котом — выбор за вами! Сражайтесь, растите и покоряйте арену в мире кошачьих баталий.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Множитель взлома Zoom
Информация: Обновлю, когда что-нибудь съем.
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