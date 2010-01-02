Island Survival Game 1.0.0
Погрузитесь в опасный мир островного выживания: охота, ремесло и строительство убежища
Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Puzzle Games Saga
Обновлено:
Сегодня, 13:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Описание
В Island Survival Game вы оказываетесь на таинственном острове, где каждая секунда – это борьба за жизнь. Собирайте ресурсы, исследуйте неизведанные уголки и стройте укрытие, чтобы защитить себя от жестоких условий природы. Используйте свои навыки ремесла для создания оружия, инструментов и других предметов, необходимых для выживания в этом открытом мире.
Каждое принятое решение становится судьбоносным: охотьтесь на диких животных, совершенствуйте навыки крафта и прокладывайте путь к спасению. Сможете ли вы выйти из этой сложной ситуации и сбежать с острова, пока не стало слишком поздно? Окунитесь в захватывающее приключение, где испытания, стратегии и борьба за жизнь создают уникальное ощущение настоящего выживания.
Информация о модах
Порлная версия
Показать полностью
Скачать Island Survival Game v1.0.0 MOD APK
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer