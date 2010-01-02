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Island Survival Game

Island Survival Game 1.0.0

Погрузитесь в опасный мир островного выживания: охота, ремесло и строительство убежища
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Puzzle Games Saga
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Island Survival Game вы оказываетесь на таинственном острове, где каждая секунда – это борьба за жизнь. Собирайте ресурсы, исследуйте неизведанные уголки и стройте укрытие, чтобы защитить себя от жестоких условий природы. Используйте свои навыки ремесла для создания оружия, инструментов и других предметов, необходимых для выживания в этом открытом мире.


Каждое принятое решение становится судьбоносным: охотьтесь на диких животных, совершенствуйте навыки крафта и прокладывайте путь к спасению. Сможете ли вы выйти из этой сложной ситуации и сбежать с острова, пока не стало слишком поздно? Окунитесь в захватывающее приключение, где испытания, стратегии и борьба за жизнь создают уникальное ощущение настоящего выживания.


Информация о модах

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