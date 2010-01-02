Описание

В Island Survival Game вы оказываетесь на таинственном острове, где каждая секунда – это борьба за жизнь. Собирайте ресурсы, исследуйте неизведанные уголки и стройте укрытие, чтобы защитить себя от жестоких условий природы. Используйте свои навыки ремесла для создания оружия, инструментов и других предметов, необходимых для выживания в этом открытом мире.





Каждое принятое решение становится судьбоносным: охотьтесь на диких животных, совершенствуйте навыки крафта и прокладывайте путь к спасению. Сможете ли вы выйти из этой сложной ситуации и сбежать с острова, пока не стало слишком поздно? Окунитесь в захватывающее приключение, где испытания, стратегии и борьба за жизнь создают уникальное ощущение настоящего выживания.