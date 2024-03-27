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Scribble Rider! (Много денег/без рекламы)

Scribble Rider! (Много денег/без рекламы) 3.0.0

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
VOODOO
Версия:
3.0.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
id приложения:
com.tapped.drawrider
Русский язык:
Есть
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
1 470

Scribble Rider — это захватывающая гоночная игра, которая славится своим захватывающим игровым процессом и увлекательными впечатлениями. В этой игре игрокам предстоит взять на себя роль гонщика и управлять машиной с целью безопасного завершения гонки.


Одной из ключевых особенностей Scribble Rider является необходимость опираться на собственные навыки и реакции во время быстрых и захватывающих моментов на трассе. Игроки должны быстро принимать решения и умело маневрировать, чтобы избежать препятствий и достичь финиша первыми. В то же время удача также играет важную роль, поскольку случайные события и обстоятельства могут повлиять на исход гонки.


Графика игры оформлена в стиле рисунков от руки, что добавляет игре уникальный и привлекательный внешний вид. Кроме того, разнообразие трасс и местности, а также множество уровней сложности, делают игровой процесс интересным и разнообразным для игроков всех уровней мастерства.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Scribble Rider! (Много денег/без рекламы) 3.0.0 взлом

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Скачать Scribble Rider! (Много денег/без рекламы) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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