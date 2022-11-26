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LAB Escape! (Мод, Много денег)

LAB Escape! (Мод, Много денег) 1.98

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Версия:
1.98
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Owings
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 333
Скриншоты
Описание

LAB Escape - это захватывающая игра, где игрокам предстоит отправиться в поисках мяса для мутантов и улучшать свои образцы. Чем больше улучшений вы проведете, тем более солидными и впечатляющими станут ваши мутации, что способствует более успешному прохождению эксперимента.


Игра позволяет каждому игроку выбрать свой стиль игры и проявить свое воображение, чтобы получать удовольствие от каждого дня в игре. Вы сами решаете, как развивать мутации и какие характеристики им придать, что делает процесс игры увлекательным и индивидуальным.


Учтите, что каждая мутация имеет свои особенности, и для успешного прохождения вам придется изучить их характеристики и адаптировать свой стиль игры. Наслаждайтесь экспериментами и уникальным геймплеем "LAB Escape" вместе с другими игроками.



Информация о модах

Советы по множителю Gold Drop

: включите перед входом в этап.

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 Теги темы: Много денег

Скачать LAB Escape! (Мод, Много денег) v1.98 MOD APK

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Скачать LAB Escape! (Мод, Много денег) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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