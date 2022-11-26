Описание

LAB Escape - это захватывающая игра, где игрокам предстоит отправиться в поисках мяса для мутантов и улучшать свои образцы. Чем больше улучшений вы проведете, тем более солидными и впечатляющими станут ваши мутации, что способствует более успешному прохождению эксперимента.





Игра позволяет каждому игроку выбрать свой стиль игры и проявить свое воображение, чтобы получать удовольствие от каждого дня в игре. Вы сами решаете, как развивать мутации и какие характеристики им придать, что делает процесс игры увлекательным и индивидуальным.





Учтите, что каждая мутация имеет свои особенности, и для успешного прохождения вам придется изучить их характеристики и адаптировать свой стиль игры. Наслаждайтесь экспериментами и уникальным геймплеем "LAB Escape" вместе с другими игроками.



