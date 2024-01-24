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Jackal Army: Retro Shooting (Мод, Урон)

Jackal Army: Retro Shooting (Мод, Урон) 0.0.1525

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Версия:
0.0.1525
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
1SOFT
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
996

Jackal Army: Retro Shooting - это увлекательная мобильная игра, которая переносит игроков в атмосферу классической игры "Шакал" 1988 года. В этой игре вы берете на себя роль командира отделения и отправляетесь на опасную миссию спасения военнопленных и завершения конфликта.


Основной акцент в игре делается на стрельбе и динамичных боевых действиях. Вы управляете маленьким джипом, который является вашим единственным средством передвижения, и сражаетесь с врагами, стараясь спасти ваших собратьев по оружию. Ваше защитное снаряжение играет важную роль в выживании, поэтому вам нужно умело управлять им и выбирать правильное время для его использования.


Графика и стиль игры выполнены в ретро-пиксельном формате, что придает ей уникальный внешний вид и ощущение старой школы. Это отличный способ вернуться во времена классических аркадных игр и насладиться атмосферой прошлого.


Скриншоты

Информация о модах

  • Множитель урона
  • Множитель защиты

Скачать Jackal Army: Retro Shooting (Мод, Урон) 0.0.1525 взлом

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Скачать Jackal Army: Retro Shooting (Мод, Урон) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Jackal Army: Retro Shooting (Мод, Урон)


Комментарии (1)
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Димп
Димп 6 марта 2024 11:48
Обе ссылки не рабочие! Оба файла - приложение не установлено
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