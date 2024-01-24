Jackal Army: Retro Shooting - это увлекательная мобильная игра, которая переносит игроков в атмосферу классической игры "Шакал" 1988 года. В этой игре вы берете на себя роль командира отделения и отправляетесь на опасную миссию спасения военнопленных и завершения конфликта.





Основной акцент в игре делается на стрельбе и динамичных боевых действиях. Вы управляете маленьким джипом, который является вашим единственным средством передвижения, и сражаетесь с врагами, стараясь спасти ваших собратьев по оружию. Ваше защитное снаряжение играет важную роль в выживании, поэтому вам нужно умело управлять им и выбирать правильное время для его использования.





Графика и стиль игры выполнены в ретро-пиксельном формате, что придает ей уникальный внешний вид и ощущение старой школы. Это отличный способ вернуться во времена классических аркадных игр и насладиться атмосферой прошлого.