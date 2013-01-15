Описание

American Sniper 3D - это захватывающий тактический шутер, в котором игроки будут в роли элитного воина, борющегося с террористическими угрозами и стремящегося восстановить мир во всей стране. Игра предлагает напряженный игровой процесс, который требует от игроков профессиональной меткости и стратегического мышления.





В American Sniper 3D игроки будут выполнять опасные миссии, направленные на уничтожение зловещих целей и защиту мира. Уникальные навыки и выдающаяся способность стрелять на дальние расстояния помогут вам справиться с самыми сложными заданиями.





Эта игра подарит вам ощущение реального долга и ответственности перед страной, и только вы можете остановить террористические угрозы и вернуть мир и безопасность. Готовы ли вы принять вызов и стать американским снайпером, спасая свою страну?