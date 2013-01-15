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American Sniper 3D - Gun Games (Мод, Много денег)

American Sniper 3D - Gun Games (Мод, Много денег) 1.0.34

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Версия:
1.0.34
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TapNation
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
342
Скриншоты
Описание

American Sniper 3D - это захватывающий тактический шутер, в котором игроки будут в роли элитного воина, борющегося с террористическими угрозами и стремящегося восстановить мир во всей стране. Игра предлагает напряженный игровой процесс, который требует от игроков профессиональной меткости и стратегического мышления.


В American Sniper 3D игроки будут выполнять опасные миссии, направленные на уничтожение зловещих целей и защиту мира. Уникальные навыки и выдающаяся способность стрелять на дальние расстояния помогут вам справиться с самыми сложными заданиями.


Эта игра подарит вам ощущение реального долга и ответственности перед страной, и только вы можете остановить террористические угрозы и вернуть мир и безопасность. Готовы ли вы принять вызов и стать американским снайпером, спасая свою страну?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество пуль
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 Теги темы: Много денег

Скачать American Sniper 3D - Gun Games (Мод, Много денег) v1.0.34 MOD APK

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Скачать American Sniper 3D - Gun Games (Мод, Много денег) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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