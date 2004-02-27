Описание

Carpet Bombing 3 - это захватывающая аркадная игра, которая перенесет вас в захватывающий мир воздушных боев и бесконечных налетов на врагов. В этой захватывающей игре вы займете место в пилотском кресле мощного бомбардировщика и окажетесь в самом центре динамичных воздушных боев.





Игрокам предстоит выполнять разнообразные миссии, включая уничтожение вражеских военных баз, эскорт и защиту союзников, а также множество других захватывающих задач. Вас ожидают бесчисленные враги, включая вражеские самолеты, танки и другую военную технику, которую вам придется уничтожать с помощью различных видов бомб и ракет.





Одной из ключевых особенностей Carpet Bombing 3 является возможность улучшать свой бомбардировщик, добавляя новое вооружение и модификации, чтобы увеличить его эффективность в боях. Вы сможете создать уникальный боевой аппарат, который будет идеально соответствовать вашему стилю игры и поможет вам одерживать победы в воздушных сражениях.