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Carpet Bombing 3 (Мод, Много денег)

Carpet Bombing 3 (Мод, Много денег) 1.24

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Версия:
1.24
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Synthetic Mind
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
611
Скриншоты
Описание

Carpet Bombing 3 - это захватывающая аркадная игра, которая перенесет вас в захватывающий мир воздушных боев и бесконечных налетов на врагов. В этой захватывающей игре вы займете место в пилотском кресле мощного бомбардировщика и окажетесь в самом центре динамичных воздушных боев.


Игрокам предстоит выполнять разнообразные миссии, включая уничтожение вражеских военных баз, эскорт и защиту союзников, а также множество других захватывающих задач. Вас ожидают бесчисленные враги, включая вражеские самолеты, танки и другую военную технику, которую вам придется уничтожать с помощью различных видов бомб и ракет.


Одной из ключевых особенностей Carpet Bombing 3 является возможность улучшать свой бомбардировщик, добавляя новое вооружение и модификации, чтобы увеличить его эффективность в боях. Вы сможете создать уникальный боевой аппарат, который будет идеально соответствовать вашему стилю игры и поможет вам одерживать победы в воздушных сражениях.


Информация о модах

Бесконечные деньги

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 Теги темы: Много денег

Скачать Carpet Bombing 3 (Мод, Много денег) v1.24 MOD APK

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Скачать Carpet Bombing 3 (Мод, Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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