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Blend It 3D (Мод, Unlocked/без рекламы)

Blend It 3D 1.3.80

UnlockedБез рекламы

Реалистичная 3D-графика и разнообразные ингредиенты для создания напитков
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Версия:
1.3.80
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 741
Скриншоты
Описание

Blend It 3D - это увлекательная игра, которая приглашает игроков насладиться процессом создания вкусных коктейлей в уникальном 3D-формате. В этой игре вы сможете почувствовать себя настоящим барменом, миксологом и экспертом по коктейлям.


Игра предлагает реалистичную 3D-графику, которая делает процесс создания коктейлей ещё более привлекательным. Вы сможете выбирать из разнообразных ингредиентов, миксировать их, и получать уникальные вкусы и текстуры. Blend It 3D создает ощущение реального процесса приготовления напитков, что делает игру ещё более увлекательной.


Геймплей Blend It 3D прост и интуитивно понятен, что делает игру доступной для всех возрастов. Вы сможете проявить свою креативность, экспериментируя с разными ингредиентами и создавая собственные рецепты коктейлей. Если вы ищете игру, которая позволит вам расслабиться, насладиться процессом и создать что-то вкусное, Blend It 3D может стать отличным выбором для вас. Создавайте уникальные коктейли, улучшайте свои навыки в миксологии и наслаждайтесь виртуальным миром бармена.


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 Теги темы: Без рекламы, Unlocked

Скачать Blend It 3D (Мод, Unlocked/без рекламы) v1.3.80 MOD APK

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Скачать Blend It 3D (Мод, Unlocked/без рекламы) 101 Мб Ссылка 2 101 Мб

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