Описание

Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки) - В игре вы сможете владеть собственной пиццерией, замесите тесто, положите любимую начинку и отправляйте прямо в печь! Пеките самые разнообразные пиццы, поражайте всех своих клиентов! Разнообразие ингредиентов, инструментов, необходимость личных действий для достижения определенного результата, требования, все инструкции, которым нужно следовать при работе, и многое другое понравится игрокам, которые хотят расслабиться в виртуальном пространстве.

Эта милая и интерактивная аркада понравится игрокам всех возрастов.