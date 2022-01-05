Версия:
3.0.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Geisha Tokyo, Inc.
Обновлено:
Сегодня, 02:20
Возраст:
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 340
Описание
Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки) - В игре вы сможете владеть собственной пиццерией, замесите тесто, положите любимую начинку и отправляйте прямо в печь! Пеките самые разнообразные пиццы, поражайте всех своих клиентов! Разнообразие ингредиентов, инструментов, необходимость личных действий для достижения определенного результата, требования, все инструкции, которым нужно следовать при работе, и многое другое понравится игрокам, которые хотят расслабиться в виртуальном пространстве.
Эта милая и интерактивная аркада понравится игрокам всех возрастов.
Информация о модах
Бесплатные покупки
Показать полностью
Скачать Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки) v3.0.3 MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer