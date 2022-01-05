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Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки)

Pizzaiolo! 3.0.3

Бесплатные покупки
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Версия:
3.0.3
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Geisha Tokyo, Inc.
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 53 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 340
Скриншоты
Описание

Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки) - В игре вы сможете владеть собственной пиццерией, замесите тесто, положите любимую начинку и отправляйте прямо в печь! Пеките самые разнообразные пиццы, поражайте всех своих клиентов! Разнообразие ингредиентов, инструментов, необходимость личных действий для достижения определенного результата, требования, все инструкции, которым нужно следовать при работе, и многое другое понравится игрокам, которые хотят расслабиться в виртуальном пространстве.

Эта милая и интерактивная аркада понравится игрокам всех возрастов.


Информация о модах

Бесплатные покупки

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Скачать Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки) v3.0.3 MOD APK

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Скачать Pizzaiolo! (Мод, Бесплатные покупки) 53 Мб Ссылка 2 53 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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