Версия:
1.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 17:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 019
Описание
Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки) - Интересный развлекательный кликер, который предоставит вашему персонажу возможность избавится от лишнего веса, путём физических упражнений на тренажёрах. Готовы ли вы избавится от лишнего веса и похудеть?
В игре вы будете заниматься такими упражнениями: 1. Беговая дорожка, 2. Пропуск, 3. Подъем по лестнице, 4. Перекрестное обучение, 5. Велоспорт. Кроме этих упражнений, в игре есть ещё множество и других, не менее важных!
Попробуйте этот расслабляющий кликер!
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