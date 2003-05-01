Описание

Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки) - Интересный развлекательный кликер, который предоставит вашему персонажу возможность избавится от лишнего веса, путём физических упражнений на тренажёрах. Готовы ли вы избавится от лишнего веса и похудеть?

В игре вы будете заниматься такими упражнениями: 1. Беговая дорожка, 2. Пропуск, 3. Подъем по лестнице, 4. Перекрестное обучение, 5. Велоспорт. Кроме этих упражнений, в игре есть ещё множество и других, не менее важных!

Попробуйте этот расслабляющий кликер!