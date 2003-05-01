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Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки)

Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки) 1.3.3

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Версия:
1.3.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 019
Скриншоты
Описание

Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки) - Интересный развлекательный кликер, который предоставит вашему персонажу возможность избавится от лишнего веса, путём физических упражнений на тренажёрах. Готовы ли вы избавится от лишнего веса и похудеть?

В игре вы будете заниматься такими упражнениями: 1. Беговая дорожка, 2. Пропуск, 3. Подъем по лестнице, 4. Перекрестное обучение, 5. Велоспорт. Кроме этих упражнений, в игре есть ещё множество и других, не менее важных!

Попробуйте этот расслабляющий кликер!


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Скачать Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки) v1.3.3 MOD APK

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Скачать Idle Workout ! (Мод, Бесплатные покупки) 166 Мб Ссылка 2 166 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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