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WW2 Battlefields Sim Lite (Мод меню)

WW2 Battlefields Sim Lite (Мод меню) 1.1.0

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Скачать (170 Мб)
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Cogoo Inc.
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
298

WW2 Battlefields Sim Lite — это захватывающий и образовательный симулятор, который позволяет игрокам погрузиться в атмосферу Второй мировой войны. Эта игра предназначена для тех, кто увлекается историей и желает получить более глубокое понимание военных стратегий и тактик того времени. С помощью упрощенного подхода к симуляции, игра делает доступным сложное военное планирование и стратегическое управление, предлагая игрокам стать участниками наиболее значимых сражений той эпохи.


Игра оборудована множеством реалистичных сценариев, которые воссоздают ключевые битвы и операции, происходившие в различных частях мира во время Второй мировой войны. Игроки могут выбирать различные стратегии и тактики, применяя их в бою, чтобы оптимизировать свои шансы на успех. Таким образом, она предоставляет не только возможность учиться у истории, но и применять эти знания в практических задачах военного планирования.


Занимая роль командира в "WW2 Battlefields Sim Lite", игроки получают ценный опыт лидерства, изучая разнообразные военные доктрины и принципы управления армией. Эта игра идеально подходит для тех, кто стремится развить свои навыки стратегического мышления и лидерские качества, что делает её не только интересной, но и полезной для личностного роста.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное топливо
  • Приобретено воинских частей
 Теги темы: Мод меню

Скачать WW2 Battlefields Sim Lite (Мод меню) 1.1.0 взлом

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Скачать WW2 Battlefields Sim Lite (Мод меню) 170 Мб Ссылка 2 170 Мб

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