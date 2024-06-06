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BLUE LOCK PWC (Мод меню)

BLUE LOCK PWC (Мод меню) 1.1.0

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Требования:
Android 9
Разработчик:
Rudel inc.
Версия:
1.1.0
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
jp.pjfbgl
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
100

BLUE LOCK PWC предлагает уникальный шанс окунуться в мир профессионального футбольного тренерства. Начав игру в роли основного помощника тренера, вы быстро получаете возможность возглавить большой проект и стать главным тренером команды. Это становится вашим шансом доказать свои управленческие и стратегические способности, которые будут ключевыми в вашей будущей карьере.


Здесь ваша задача — построить команду с нуля, подбирая подходящих игроков, разрабатывая тактики и стратегии для матчей, а также управляя всеми аспектами подготовки команды. Вам предстоит работать над физической формой игроков, их моральным духом и развитием навыков, чтобы они могли успешно соревноваться на высоком уровне.


Игра также предоставляет возможность участвовать в реальных турнирах, управлять финансами команды, взаимодействовать с СМИ и фанатами, что добавляет реализма и глубины в игровой процесс. Каждое ваше решение влияет на исход матчей и общую успеваемость команды, делая BLUE LOCK PWC захватывающим испытанием для любого, кто мечтал о карьере футбольного тренера.


Скриншоты

Информация о модах

1. Меню

2. Более сильные отряды игроков

3. Более слабые отряды противника

 Теги темы: Мод меню

Скачать BLUE LOCK PWC (Мод меню) 1.1.0 взлом

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Скачать BLUE LOCK PWC (Мод меню)
110 Мб
Ссылка 2
110 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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