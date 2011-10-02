Описание

Игры на 1 2 3 4 игрока – Захватывающее развлечение для всех. В мире, где онлайн-игры доминируют, "Игры на 1 2 3 4 игрока" возвращают радость офлайн-развлечений. Это идеальная платформа для веселья в компании друзей, где можно сразиться в увлекательных мини-играх и выяснить, кто станет настоящим чемпионом. Подходит как для напряженных PvP-сражений, так и для дружеских матчей против ИИ, эта игра обещает море эмоций.





Обширный выбор мини-игр – главное преимущество "Игры на 1 2 3 4 игрока". От увлекательных головоломок до классических аркад и упражнений для мозга – каждый найдет что-то по душе. Независимо от количества игроков, от одного до четырех, игра предлагает незабываемый опыт, полный веселья и азарта.