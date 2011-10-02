Версия:
2.10.11
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
JindoBlu
Обновлено:
Сегодня, 14:59
Возраст:
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Игры на 1 2 3 4 игрока – Захватывающее развлечение для всех. В мире, где онлайн-игры доминируют, "Игры на 1 2 3 4 игрока" возвращают радость офлайн-развлечений. Это идеальная платформа для веселья в компании друзей, где можно сразиться в увлекательных мини-играх и выяснить, кто станет настоящим чемпионом. Подходит как для напряженных PvP-сражений, так и для дружеских матчей против ИИ, эта игра обещает море эмоций.
Обширный выбор мини-игр – главное преимущество "Игры на 1 2 3 4 игрока". От увлекательных головоломок до классических аркад и упражнений для мозга – каждый найдет что-то по душе. Независимо от количества игроков, от одного до четырех, игра предлагает незабываемый опыт, полный веселья и азарта.
Информация о модах
Премиум разблокирован
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Скачать Игры для 1 2 3 4 игроков (Мод, Premium Unlocked) v2.10.11 MOD APK
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