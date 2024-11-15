android-1.ru / Игры / Аркады / Dead Lands: Zombie Survival (Мод Меню)
Dead Lands: Zombie Survival (Мод Меню)

Dead Lands: Zombie Survival (Мод Меню) 1.1

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Antinoon
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
187
Скриншоты
Описание

Dead Lands: Zombie Survival — это захватывающая игра на выживание, где вам предстоит доказать свои навыки выживания в мире зомби-апокалипсиса. Будущее последнего человеческого убежища зависит от вас! Примите командование над своей базой, защитите команду, развивайте героя и станьте лидером выживших. Сражения с различными типами зомби: от медленных ходоков до быстрых мутантов, каждое столкновение требует стратегии. 


Укрепляйте оборону, чтобы выстоять в ночные атаки. Арсенал оружия: покупайте и улучшайте оружие для мощных атак. Дневные исследования: отправляйтесь за ресурсами и снаряжением, пока не настала опасная ночь. Спасение выживших: расширяйте команду, добавляя новые юниты для усиления защиты. Развитие героя: улучшайте способности персонажа, чтобы стать неуязвимым. Скачивайте Dead Lands: Zombie Survival и присоединяйтесь к борьбе за спасение человечества!


Информация о модах

МОД МЕНЮ

Множитель урона

Режим Бога

Множитель добычи

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Dead Lands: Zombie Survival (Мод Меню) v1.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Dead Lands: Zombie Survival (Мод Меню) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Supaplex (Мод, Unlocked)
Supaplex (Мод, Unlocked)
Version: 1.60
Dragono: Лучники и Драконы (Мод Меню)
Dragono: Лучники и Драконы (Мод Меню)
Version: 3.0.0
Dinosaur Hunter: Hunting Games (Мод, Много денег)
Dinosaur Hunter: Hunting Games (Мод, Много денег)
Version: 1.9.5
Trap Monster (Мод, Без рекламы)
Trap Monster (Мод, Без рекламы)
Version: 1.22
Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню)
Камера Война: 3D Tower Defense (Мод меню)
Version: 1.1.1
Три Кота: Сказки на ночь (Мод, Premium)
Три Кота: Сказки на ночь (Мод, Premium)
Version: 1.3.1
Geometry Game (Мод, Без рекламы)
Geometry Game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2
Shark Attack (Мод, Без рекламы)
Shark Attack (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2

Отзывы о Dead Lands: Zombie Survival (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив