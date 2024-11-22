Описание

LOVE VASTARDS погружает вас в тёмный и опасный мир Райского города, где закон давно уступил место хаосу. Вы — новичок-полицейский, которому предстоит столкнуться с мощными фракциями, раскрыть тайны прошлого своего отца и разобраться с «другим собой», угрожающим поглотить ваш разум.





Вас ждут напряжённые сражения с преступниками, запутанные отношения и романтика, переплетённые с драматическим сюжетом. Примите вызов, раскройте заговор, угрожающий городу, и решите, останетесь ли вы верны своим принципам или уступите тьме. LOVE VASTARDS — это смесь криминального триллера, нуара и эмоциональной драмы, которая заставит вас задуматься о выборе и его последствиях.