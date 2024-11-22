LOVE VASTARDS (Мод меню) 2.6
Криминальный нуар с интригами, романтикой и борьбой за справедливость
Версия:
2.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BRAEVE
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
LOVE VASTARDS погружает вас в тёмный и опасный мир Райского города, где закон давно уступил место хаосу. Вы — новичок-полицейский, которому предстоит столкнуться с мощными фракциями, раскрыть тайны прошлого своего отца и разобраться с «другим собой», угрожающим поглотить ваш разум.
Вас ждут напряжённые сражения с преступниками, запутанные отношения и романтика, переплетённые с драматическим сюжетом. Примите вызов, раскройте заговор, угрожающий городу, и решите, останетесь ли вы верны своим принципам или уступите тьме. LOVE VASTARDS — это смесь криминального триллера, нуара и эмоциональной драмы, которая заставит вас задуматься о выборе и его последствиях.
Информация о модах
- Меню модов
- Бесплатные премиум-выборы
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