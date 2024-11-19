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Real Surgeon Simulator Game (Мод, Без рекламы)

Real Surgeon Simulator Game (Мод, Без рекламы) 1.0.34

Испытайте себя в роли хирурга: от простого к сложному
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Версия:
1.0.34
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Dreamland Games Inc.
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Real Surgeon Simulator Game предлагает уникальный опыт хирургии, где вы сможете погрузиться в интерактивную медицинскую среду. Выполняйте точные манипуляции, диагностируйте заболевания, устраняйте последствия травм и спасайте жизни пациентов, поступающих по экстренным случаям. Благодаря детальной графике и разнообразию процедур, игра становится увлекательным симулятором для всех, кто интересуется медициной.


Система прогрессии от простых задач к сложным операциям позволяет постепенно освоить особенности профессии. Полный набор инструментов и широкий спектр диагнозов делают игру насыщенной и познавательной. Real Surgeon Simulator Game — это идеальный выбор для тех, кто хочет испытать себя в роли хирурга и узнать, насколько важны точность и ответственность в медицинской практике.


Информация о модах

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