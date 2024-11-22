Версия:
2.3.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rookie Project
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Описание
Guardian Raising Idle RPG — это захватывающая игра, в которой вы можете управлять своим опекуном вручную или позволить ему автоматически охотиться, наслаждаясь удобством idle-геймплея. Здесь вам предстоит сражаться с более чем 200 видами монстров, используя уникальные навыки и экипировку для роста и усиления вашего персонажа.
В игре Guardian выступает в роли голографического героя с искусственным интеллектом, который не умирает, а просто становится сильнее с каждым боем. Благодаря быстрой скорости атаки и передвижения вас ждёт динамичная охота на стада врагов. Игра позволяет развиваться с помощью персонализированной стратегии, настраивая навыки и улучшая оборудование, чтобы достичь новых уровней силы.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Скорость атаки
- Золотой множитель
- Множитель камня оружия
- Враг всегда бросает снаряжение
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