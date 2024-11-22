Описание

Guardian Raising Idle RPG — это захватывающая игра, в которой вы можете управлять своим опекуном вручную или позволить ему автоматически охотиться, наслаждаясь удобством idle-геймплея. Здесь вам предстоит сражаться с более чем 200 видами монстров, используя уникальные навыки и экипировку для роста и усиления вашего персонажа.





В игре Guardian выступает в роли голографического героя с искусственным интеллектом, который не умирает, а просто становится сильнее с каждым боем. Благодаря быстрой скорости атаки и передвижения вас ждёт динамичная охота на стада врагов. Игра позволяет развиваться с помощью персонализированной стратегии, настраивая навыки и улучшая оборудование, чтобы достичь новых уровней силы.