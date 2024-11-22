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Guardian Raising Idle RPG (Мод Меню)

Guardian Raising Idle RPG (Мод Меню) 2.3.2

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Версия:
2.3.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rookie Project
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 433 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Guardian Raising Idle RPG — это захватывающая игра, в которой вы можете управлять своим опекуном вручную или позволить ему автоматически охотиться, наслаждаясь удобством idle-геймплея. Здесь вам предстоит сражаться с более чем 200 видами монстров, используя уникальные навыки и экипировку для роста и усиления вашего персонажа.


В игре Guardian выступает в роли голографического героя с искусственным интеллектом, который не умирает, а просто становится сильнее с каждым боем. Благодаря быстрой скорости атаки и передвижения вас ждёт динамичная охота на стада врагов. Игра позволяет развиваться с помощью персонализированной стратегии, настраивая навыки и улучшая оборудование, чтобы достичь новых уровней силы.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Скорость атаки
  • Золотой множитель
  • Множитель камня оружия
  • Враг всегда бросает снаряжение
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Guardian Raising Idle RPG (Мод Меню) v2.3.2 MOD APK

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